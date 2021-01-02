Сб, 2.01.2021
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Эгил Левитс
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Попытка убийства пограничника в Даугавпилсе: что известно спустя почти два месяца

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В ноябре в Даугавпилсе была совершена попытка убить пограничника. По версии полиции, нападение было реализовано в связи с профессиональной деятельностью пострадавшего. На данный момент полиция проводит широкий спектр оперативных мероприятий, сообщила агентству LETA представитель Управления Латгальского региона Госполиции Ласма Курсите.

По ее словам, "в настоящее время ведется активное расследование уголовного процесса и проводится широкий спектр оперативных мероприятий". Однако полиция не может предоставить дополнительную информацию в интересах следствия.

Как уже сообщал RUS TVNET, утром 6 ноября в результате нападения в одном из жилых районов Даугавпилса пострадал пограничник. Пострадавшему была оказана неотложная медицинская помощь в Даугавпилсской региональной больнице.

Представитель Госполиции Латгальского региона Ласма Курсите проинформировала, что была совершена попытка убийства - на сотрудника погранохраны 1973 года рождения, когда он шел на работу на улице Става, напали двое неизвестных. Нападавшие применили слезоточивый газ и несколько раз ударили пострадавшего по голове и телу предметом, похожим на молоток. Мужчине удалось вырваться и вызвать медицинскую помощь.

Способ и обстоятельства совершения преступления дают основание полагать, что произошла попытка убийства, связанная с профессиональной деятельностью пострадавшего, указали в полиции.

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