Попытка убийства пограничника в Даугавпилсе: что известно спустя почти два месяца

По ее словам, "в настоящее время ведется активное расследование уголовного процесса и проводится широкий спектр оперативных мероприятий". Однако полиция не может предоставить дополнительную информацию в интересах следствия.

Как уже сообщал RUS TVNET, утром 6 ноября в результате нападения в одном из жилых районов Даугавпилса пострадал пограничник. Пострадавшему была оказана неотложная медицинская помощь в Даугавпилсской региональной больнице.

Представитель Госполиции Латгальского региона Ласма Курсите проинформировала, что была совершена попытка убийства - на сотрудника погранохраны 1973 года рождения, когда он шел на работу на улице Става, напали двое неизвестных. Нападавшие применили слезоточивый газ и несколько раз ударили пострадавшего по голове и телу предметом, похожим на молоток. Мужчине удалось вырваться и вызвать медицинскую помощь.