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  • Загрязняют среду, пугают животных: собраны подписи против трат самоуправлений на салюты
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Загрязняют среду, пугают животных: собраны подписи против трат самоуправлений на салюты

Фейерверк Праздника Риги на набережной 11 ноября

ФОТО: Zane Bitere/LETA

На портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано 10 тыс. подписей за запрет тратить деньги из бюджетов самоуправлений и госбюджета на праздничные салюты.

Сбор подписей начался в конце 2019 года, автором инициативы является Майя Приедите. Она пояснила, что такие изменения приведут к более разумному использованию денег налогоплательщиков. Приедите также отмечает, что салюты загрязняют окружающую среду и пугают животных.

Она пишет, что такие изменения особенно актуальны в то время, когда из-за отсутствия средств государство не может обеспечить адекватное финансирование здравоохранения и образования.

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