Загрязняют среду, пугают животных: собраны подписи против трат самоуправлений на салюты

Сбор подписей начался в конце 2019 года, автором инициативы является Майя Приедите. Она пояснила, что такие изменения приведут к более разумному использованию денег налогоплательщиков. Приедите также отмечает, что салюты загрязняют окружающую среду и пугают животных.

Она пишет, что такие изменения особенно актуальны в то время, когда из-за отсутствия средств государство не может обеспечить адекватное финансирование здравоохранения и образования.