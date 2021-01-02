Брексит стал реальностью: Британия окончательно вышла из ЕС

Первые часы пересечения границы по новым правилам прошли довольно спокойно, и грузовики без особых проблем преодолели таможенную проверку в Дувре и Дублине.

"Все идет нормально, все работает точно также, как и до 23 часов [31 декабря]. Очень, очень спокойно, грузовиков мало, как мы и предполагали", - отметил представитель компании Eurotunnel Джон Киф.

Первые грузовики, прибывшие из Дувра в Кале. Пока проблем нет Getty Images

Это, однако, не означает, что проблем не возникнет в ближайшем будущем. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что теперь у Британии появилась свобода действий и возможность вести дела "по-другому и лучше". Одновременно ряд представителей министерств предупредили, что в ближайшие недели, когда праздники закончатся, некоторых затруднений и задержек избежать не удастся.

Соединенное Королевство официально вышло из ЕС 31 января 2020 года, через три с половиной года после референдума о брексите. Однако на протяжении 11 месяцев все оставалось по-прежнему, пока велись переговоры о будущих экономических отношениях. Соглашение было достигнуто в последнюю минуту, накануне Рождества, 24 декабря. Британский парламент проголосовал за его утверждение через пять дней.

Новые отношения

Соглашение об открытой границе между Испанией и Гибралтаром было достигнуто в самый последний момент Getty Images

По новым правилам британские производители по-прежнему будут иметь беспошлинный доступ к внутреннему европейскому рынку, однако теперь им придется предъявлять на границе дополнительные таможенные документы.

Не вполне понятно, какими именно будут отношения с ЕС британского банковского сектора и сектора финансовых услуг, доходы от которых составляют львиную долю бюджета страны.

Британия - ЕС: новый отсчет времени на въезде в тоннель под Ла-Маншем Getty Images

Соединенному Королевству также удалось достичь соглашения с Испанией о том, что ее граница с Гибралтаром останется открытой, хотя его еще придется формально внести с общее соглашение с ЕС, о чем напомнил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо.

Политический корреспондент Би-би-си Джессика Паркер отметила, что судить о том, до какой степени брексит повлияет на логистику торговли между ЕС и Британией, пока сложно, потому что продолжающаяся пандемия Covid-19 существенно снизила трафик и товаров, и людей через границу, и о реальном эффекте брексита можно будет судить только после ее окончания.

Реакция в Британии и Европе

Британский премьер Борис Джонсон: "Страна получила свободу" Getty Images

Борис Джонсон, сыгравший одну из важнейших ролей в кампании за выход из Евросоюза, а, став премьером, этот выход осуществивший, сказал, что теперь страна получила "свободу вести дела по-другому, и, возможно, лучше, чем это делают наши друзья из ЕС".