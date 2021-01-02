Сб, 2.01.2021
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Эгил Левитс
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Мэрия Хабаровска заявила о прекращении акций в поддержку Фургала

митинг в Хабаровске

ФОТО: Getty Images

Несогласованные акции в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прекратились, пишет "Медуза", со ссылкой на сайт администрации Хабаровска.

"Митинги больше не проводятся ни в будние, ни в выходные дни", - говорится в сообщении на сайте.

По данным мэрии, 2 января у здания правительства не было зафиксировано людей, участвующих в несанкционированном мероприятии.

Однако портал dvhab.ru сообщает, что в первую субботу 2021 года акция все-таки прошла - днем на центральной площади собрались несколько десятков человек, в основном это люди пенсионного возраста и блогеры. 

Напомним, что Сергея Фургала задержали 9 июля. Ему предъявлены обвинения в организации двух убийств и в организации покушения на убийство в 2004–2005 годах. Экс-глава региона вину не признает. После задержания бывшего губернатора в Хабаровске поднялась волна протестов.

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