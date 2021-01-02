Мэрия Хабаровска заявила о прекращении акций в поддержку Фургала

"Митинги больше не проводятся ни в будние, ни в выходные дни", - говорится в сообщении на сайте.

По данным мэрии, 2 января у здания правительства не было зафиксировано людей, участвующих в несанкционированном мероприятии.

Однако портал dvhab.ru сообщает, что в первую субботу 2021 года акция все-таки прошла - днем на центральной площади собрались несколько десятков человек, в основном это люди пенсионного возраста и блогеры.