Старейшей жительнице планеты исполнилось 118 лет
2 декабря свой 118-й день рождения отметила старейшая жительница земли - японка Канэ Танака, сообщает телеканал NHK.
2 декабря свой 118-й день рождения отметила старейшая жительница земли - японка Канэ Танака, сообщает телеканал NHK.
В связи с пандемией Covid-19 женщина практически не встречается со своими родственниками, однако Танаку с внушительным юбилеем поздравили работники дома опеки, в котором живет старушка.
19 сентября 2020 года Канэ Танака стала старейшей жительницей Японии в истории. До этого рекорд долголетия в Японии принадлежал Наби Тадзиме, которая умерла в апреле 2018 года в возрасте 117 лет и 260 дней.
Внук Канэ, 60-летний Эйджи Танака рассказал СМИ, что у его бабушки хорошее здоровье и она наслаждается жизнью. Женщина отпраздновала день рождения бутылкой Coca-Cola - своего излюбленного напитка.
Канэ Танака родилась 2 января 1903 года - этот факт подтверждают документальные доказательства.
Стоит отметить, что мировой рекорд долголетия принадлежит Жанне-Луизе Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней. Впрочем, исследователи по-прежнему ставят этот рекорд под сомнения, так как не сохранилось аутентичных документов, подтверждавших бы дату рождения Кальман.