Опрос: большинство жителей Латвии хотят существенно изменить свою жизнь

В рамках проведенного в декабре 2020 года опроса жителям Латвии был задан вопрос о том, как часто они ощущают желание существенно поменять свою нынешнюю жизнь.

Согласно данным опроса, такое желание испытывает большая часть населения Латвии - 81,9% жителей. При этом 51,4% жителей испытывают такое желание иногда, а 30,5% - часто.

Число людей, часто думающих о необходимости изменить свою жизнь, за год выросло примерно на 7 процентных пунктов.