Опрос: большинство жителей Латвии хотят существенно изменить свою жизнь
Большинство жителей Латвии хотят существенно поменять свою нынешнюю жизнь, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством исследований общественного мнения SKDS.
Большинство жителей Латвии хотят существенно поменять свою нынешнюю жизнь, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством исследований общественного мнения SKDS.
В рамках проведенного в декабре 2020 года опроса жителям Латвии был задан вопрос о том, как часто они ощущают желание существенно поменять свою нынешнюю жизнь.
Согласно данным опроса, такое желание испытывает большая часть населения Латвии - 81,9% жителей. При этом 51,4% жителей испытывают такое желание иногда, а 30,5% - часто.
Число людей, часто думающих о необходимости изменить свою жизнь, за год выросло примерно на 7 процентных пунктов.
В свою очередь 13,2% опрошенных заявили, что не хотят существенно менять свою жизнь, а 5% респондентов не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос.