Пн, 4.01.2021
Мы стойкая, упрямая и смелая нация. Это заложено в нас историей и нашими предками. Кризис отказал нам во многом, но он также открыл новые возможности. У нас есть талант, трудоспособность и преимущества, данные природой Латвии Эгил Левитс
Эгил Левитс
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • В Даугавпилсской больнице приостановлен прием пациентов для онкохирургического лечения
1 мин для прочтения

В Даугавпилсской больнице приостановлен прием пациентов для онкохирургического лечения

Иллюстративное фото

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Из-за распространения Covid-19 среди работников Даугавпилсской больницы на время приостановлен прием пациентов для онкохирургического лечения, сообщили агентству LЕТА в медучреждении.

За последние 24 часа в Даугавпилсскую региональную больницу поступили 20 пациентов с Covid-19, скончались три пациента.

На сегодняшний день в больнице лечение проходят 105 больных Covid-19. Средний возраст больных - 65 лет.

Сейчас в Даугавпилсской региональной больнице для пациентов с Covid-19 свободны 25 коек.

Из-за распространения Covid-19 среди медицинского персонала больницы 128 сотрудников медучреждения не могут работать, временно приостановлен прием пациентов для онкохирургического лечения. Также не предоставляются плановые медицинские услуги.

Последние новости

НАВЕРХ
Back