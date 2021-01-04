В Даугавпилсской больнице приостановлен прием пациентов для онкохирургического лечения

За последние 24 часа в Даугавпилсскую региональную больницу поступили 20 пациентов с Covid-19, скончались три пациента.

На сегодняшний день в больнице лечение проходят 105 больных Covid-19. Средний возраст больных - 65 лет.

Сейчас в Даугавпилсской региональной больнице для пациентов с Covid-19 свободны 25 коек.