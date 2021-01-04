Какие рижские гостиницы предлагают услуги самоизоляции?

В гостиницах Wellton Riverside SPA Hotel и Rija VEF Hotel доступно по 90 номеров, в гостинице Rixwell Elefant Hotel - 71 номер, в гостинице Rixwell konventa seta - 56 номеров, а в гостинице Rixwell Terrace Design - 18 номеров.

Таким образом, договоры с ЛАИР в рамках программы господдержки заключили уже пять гостиниц, которые предлагают 325 номеров для размещения людей, которым необходима самоизоляция.

ЛАИР также сообщает, что договоры еще с 14 гостиницами находятся в стадии рассмотрения. 12 из этих гостиниц находятся в Риге, по одной - в Резекне и Саулкрасты.

Как сообщалось, 80% расходов на проживание в гостинице, но не более 35 евро в сутки, покрывает государство, 20% - сам человек. Больные Covid-19 и контактные лица больных проводят в гостинице 14 дней, в отдельных случаях срок может быть продлен еще на 14 дней. Питание во время самоизоляции государство оплачивает только тем, кто возвращается в Латвию репатриационными рейсами.

Поддержка предоставляется в виде ваучеров физическим лицам. Получатели ваучеров могут выбрать наиболее подходящую для себя или ближайшую к месту жительства гостиницу из списка на сайте ЛАИР.