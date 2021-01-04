Пн, 4.01.2021
Мы стойкая, упрямая и смелая нация. Это заложено в нас историей и нашими предками. Кризис отказал нам во многом, но он также открыл новые возможности. У нас есть талант, трудоспособность и преимущества, данные природой Латвии Эгил Левитс
Эгил Левитс
  • RUS TVNET
  • Новости
  • За рубежом
  • В Таллинне заболевший Covid-19 нарушил требование самоизоляции и пытался уехать в другую страну
1 мин для прочтения

В Таллинне заболевший Covid-19 нарушил требование самоизоляции и пытался уехать в другую страну

Таллинн, 20.05.2020

ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Как сообщает Таллиннский аэропорт, вчера в самолете Таллинн-Лондон был обнаружен нарушивший требование о самоизоляции пассажир, который в итоге покинул борт, пишет Rus.Postimees.

Специалист по связям с общественностью Таллиннского аэропорта сказал Postimees, что коронаположительный человек попал в самолет, авиакомпания попросила его покинуть транспорт за несколько минут до вылета.

Соблюдение требования самоизоляции контролируется Департаментом полиции и погранохраны, который также проверяет пассажиров в аэропорту, и допускает или не допускает их на борт. Сам аэропорт не имеет доступа к личным данным пассажиров, поэтому у них нет информации о состоянии здоровья людей или о требованиях самоизоляции.

С 1 сентября все пассажиры, прибывающие из стран с высоким уровнем заражения, могут пройти первичный тест на коронавирус в аэропорту (бесплатно для граждан Эстонии, 52 евро для иностранцев).

Улетающих пассажиров в аэропорту не тестируют, но страны могут потребовать отрицательного ответа на тест при въезде. Например, с 1 января при въезде в Эстонию из Великобритании тест на коронавирус необходимо сдать не позднее, чем за 72 часа до начала поездки.

Последние новости

НАВЕРХ
Back