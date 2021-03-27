В то время интернет был еще совсем "зеленым". Лишь несколько лет назад он появился в офисах, учебных учреждениях и в отдельных домах. Содержания было совсем мало, Google еще не было, YouTube - тоже, а СМИ еще не воспринимали его как жизнеспособную среду для новостей. Сеть использовали главным образом для рассылки электронной почты, а потенциал коммуникационных платформ обозначали лишь чаты. Люди об интернете особо не знали, обходились с ним с опаской и были достаточно наивны, чтобы попасть в сети ILoveYou.