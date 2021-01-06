В Латвии началась перепись населения

"2021 год - год переписи населения, который будет отличаться от предыдущих лет переписи тем, что интервьюеры Центрального статистического управления

не будут лично опрашивать население 15

и им не придется заполнять электронные анкеты", - сказали в статистическом управлении.

В ходе переписи этого года Статистическое управление получит всю необходимую информацию из регистров административных данных, таких как Управление по делам гражданства и миграции, Служба государственных доходов, Агентство государственного социального страхования и других государственных информационных систем, которые предоставляют информацию как о жителях, так и об их домах. В настоящее время база данных переписи содержит данные из более чем 40 различных регистров.

Статистическое бюро также отметило, что в 2020 году, когда работа очных интервьюеров была полностью остановлена ​​из-за пандемии Covid-19, оказалось, что решение об организации переписи населения и жилищного фонда с использованием только административных данных было правильным. В настоящее время аналогичные решения ищут и страны, которые планировали провести перепись населения и жилищного фонда 2021 года традиционным способом.

"У Латвии было время подготовиться, разработать методологию для подготовки показателей, поработать над повышением качества административных данных", - добавили представители Статистического управления. 15

Статистическое управление также отметило, что использование административных данных позволит публиковать данные намного быстрее - демографические, семейные, домашние и жилищные данные будут публиковаться постепенно до конца 2021 года, а данные об образовании и экономической активности населения будут опубликованы во втором квартале 2022 года.

В ходе переписи проводится подсчет всего населения и жилищ в конкретной стране и собирается информация об их характеристиках.