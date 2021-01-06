"За!" выдвигает Павлютса на должность министра здравоохранения

Вечером 6 января состоялось заседание Совета политических сил, на котором планировалось обсудить ситуацию, и премьер-министр Кришьянис Кариньш потребовал отставки министра здравоохранения Илзе Винькеле, а также оценки возможных кандидатов на вакантную должность в правительстве.

Ранее в качестве возможных кандидатов на этот пост упоминались депутаты Илмар Дуритис и Андрис Скриде.

Павлютс - председатель фракции Сейма партийного объединения "Для развития/За!". Став министром и временно сняв мандат депутата Сейма, Марис Мичеревскис, депутат Рижской думы, который в прошлом году вышел из партии "Для развития Латвии", мог начать работать на его месте в Сейме.

Ранее Павлютс работал в Кабинете министров - в 2011 году он занимал должность министра экономики в правительстве Валдиса Домбровскиса, а в 2013 году он также стал исполняющим обязанности министра охраны окружающей среды и регионального развития. Павлютс потерял министерский пост в декабре 2013 года, когда Домбровскис ушел с поста премьер-министра после трагедии в Золитуде.

В 2014 году Павлютс стал членом Партии реформ, а затем членом ее правления. В 2017 году он был одним из основателей политической партии "Движение "За!", став также председателем этой политической силы. В 2018 году политик баллотировался на выборах 13-го Сейма от партийного объединения "Для развития/За!" и был избран в парламент.

Согласно архивам агентства LETA, Павлютс в 2007 году окончил Школу управления им. Кеннеди Гарвардского университета, получив степень магистра общественного управления по специальности управление. С 2003 по 2006 год Павлютс был госсекретарем Министерства культуры, а в 2008-2010 годах он - членом правления и стратегическим директором Латвийской торгово-промышленной палаты.