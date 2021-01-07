Если Павлютс станет министром, Мичеревскис в Сейм не уйдет

"Движение "За"" в среду сообщило, что хотело бы выдвинуть на должность главы Минздрава главу парламентской фракции "Для развития/За!" Павлютса. Сегодня вопрос его выдвижения должна решить парламентская фракция объединения.

Если Павлютс станет министром и решит на время сложить мандат депутата Сейма, мандат парламентария будет предложен Мичеревскису, который в прошлом году вышел из "Для развития Латвии".

Однако Мичеревскис в среду вечером в Twitter сообщил о желании отказаться от так называемого мягкого мандата в Сейме. Вместо этого Мичеревскис хотел бы продолжить работать депутатом Рижской думы, куда он был избран относительно недавно.

"Мне кажется, что не особо этично мне туда идти. Я уже ранее говорил, что не пойду, чтобы можно было спокойно ставить Павлютса", - написал в Twitter Мичеревскис., добавив, что в нынешней ситуации Павлютс - "не самый плохой вариант" на должность главы Минздрава.