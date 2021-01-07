Чт, 7.01.2021
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Эвика Силиня, секретарь Кришьяниса Кариньша
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Если Павлютс станет министром, Мичеревскис в Сейм не уйдет

Марис Мичеревскис

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Депутат Рижской думы Марис Мичеревскис, вышедший в прошлом году из партии "Для развития Латвии", откажется от возможности на время стать депутатом Сейма, если мандат парламентария сложит Даниэль Павлютс, которого "Движение "За"" выдвинуло кандидатом на должность министра здравоохранения, сообщает агентство LETA.

"Движение "За"" в среду сообщило, что хотело бы выдвинуть на должность главы Минздрава главу парламентской фракции "Для развития/За!" Павлютса. Сегодня вопрос его выдвижения должна решить парламентская фракция объединения.

Если Павлютс станет министром и решит на время сложить мандат депутата Сейма, мандат парламентария будет предложен Мичеревскису, который в прошлом году вышел из "Для развития Латвии".

Однако Мичеревскис в среду вечером в Twitter сообщил о желании отказаться от так называемого мягкого мандата в Сейме. Вместо этого Мичеревскис хотел бы продолжить работать депутатом Рижской думы, куда он был избран относительно недавно.

"Мне кажется, что не особо этично мне туда идти. Я уже ранее говорил, что не пойду, чтобы можно было спокойно ставить Павлютса", - написал в Twitter Мичеревскис., добавив, что в нынешней ситуации Павлютс - "не самый плохой вариант" на должность главы Минздрава.

Если Мичеревскис от мандата депутата Сейма откажется, то он будет предложен Гатису Замурсу 1983 года рождения.

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