Чт, 7.01.2021
Мы призываем немедленно создать кризисный комитет и назначить ответственного должностного лица для дальнейшей координации ликвидации последствий взрыва. Айгар Стафецкис, член правления гражданской ассоциации "Мелнсила 2" о взрыве в доме в Агенскалнсе
Айгар Стафецкис, член правления гражданской ассоциации "Мелнсила 2" о взрыве в доме в Агенскалнсе
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В Латвии за сутки зарегистрировано 1374 случая Covid-19; скончались 36 человек
Госпитализированы 178 пациентов

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 1374 новых случая Covid-19, скончались 36 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Получена информация о 36 умерших:

  • 1 человек в возрасте 45-50 лет,
  • 2 человека в возрасте 55-60 лет,
  • 4 человека в возрасте 60-70 лет,
  • 9 человек в возрасте 70-80 лет,
  • 15 человек в возрасте 80-90 лет,
  • 5 человек в возрасте 90-95 лет.

Всего в Латвии умерло 790 пациентов с Covid-19.

В среду было сделано 13 525 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,2%.

По данным Национальной службы здравоохранения, вчера в больницы помещены 178 больных Covid-19, выписаны 124, в том числе семь переведены.

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В стационарах находятся 1174 пациента с Covid-19, из них 65 в тяжелом состоянии. 

С начала пандемии Covid-19 в Латвии заболело 46 545 человек. Согласно расчетам агентства LETA, за последние 14 дней Covid-19 выявлен у 11 791 жителя Латвии. В свою очередь кумулятивная заболеваемость новым коронавирусом за последние две недели в Латвии достигла 618,1 случая на 100 тыс. жителей.

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