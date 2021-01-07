В Латвии за сутки зарегистрировано 1374 случая Covid-19; скончались 36 человек

Получена информация о 36 умерших:
- 1 человек в возрасте 45-50 лет,
- 2 человека в возрасте 55-60 лет,
- 4 человека в возрасте 60-70 лет,
- 9 человек в возрасте 70-80 лет,
- 15 человек в возрасте 80-90 лет,
- 5 человек в возрасте 90-95 лет.
Всего в Латвии умерло 790 пациентов с Covid-19.
В среду было сделано 13 525 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,2%.
По данным Национальной службы здравоохранения, вчера в больницы помещены 178 больных Covid-19, выписаны 124, в том числе семь переведены.
В стационарах находятся 1174 пациента с Covid-19, из них 65 в тяжелом состоянии.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии заболело 46 545 человек. Согласно расчетам агентства LETA, за последние 14 дней Covid-19 выявлен у 11 791 жителя Латвии. В свою очередь кумулятивная заболеваемость новым коронавирусом за последние две недели в Латвии достигла 618,1 случая на 100 тыс. жителей.