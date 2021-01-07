Фракция "Для развития/За!" выдвинула Павлютса на должность министра здравоохранения

Сопредседатели фракции Павлютс и Ивар Иябс сегодня встретятся с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, чтобы говорить о будущей работе "Для развития/За!" в правительстве.

"Мы будем работать в правительстве, чтобы продолжать реформы и принимать решения по преодолению пандемии, основываясь на научных данных и мнении экспертов в области здравоохранения, а не на политической конъюнктуре", - говорится в заявлении партии.

"Мы можем вместе победить пандемию. Это трудный и решающий момент для страны. Только ответственные действия позволят нам выйти из кризиса более сильными. 3

До того, как станет лучше, возможно, будет еще труднее, но мы справимся. Я надеюсь на поддержку партнеров по коалиции", - сказал Павлютс.

Важнейшим приоритетом в работе министра здравоохранения будет достижение поддержки всего правительства и участие всего общества в проведении вакцинации. Вскоре Павлютс встретится с президентом Эгилом Левитсом, социальными партнерами и медицинскими организациями, чтобы подтвердить неизменный курс политики в области здравоохранения и продолжить совместную работу.

Ранее Павлютс уже работал в Кабинете министров - в 2011 году он занимал должность министра экономики в правительстве Валдиса Домбровскиса, в 2013 году стал и.о. министра охраны окружающей среды и регионального развития. Павлютс потерял министерский пост в декабре 2013 года, когда Домбровскис подал в отставку после трагедии в Золитуде.

В 2014 году Павлютс стал членом Партии реформ, а затем членом ее правления. В 2017 году он был одним из основателей "Движения "За"" и стал его председателем. В 2018 году политик баллотировался на выборах в 13-й Сейма и был избран.