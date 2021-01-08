Вейпинг: факты, которые вы могли не знать

Приводим эти три факта о вейпинге

Вреден для зубов и тканей пародонта

Как выяснилось, электронные сигареты наносят вред здоровью полости рта не меньше, чем обычные. В частности, именно из-за тепла: оно меняет состав и количество бактерий во рту в пользу патогенов, за счет чего слизистые могут стать более восприимчивы к инфекциям.

Опасен для окружающих

Есть вероятность, что вейп менее вреден для окружающих, но подтверждений тому нет. Более того, исследования показывают, что при вейпинге в воздух могут попасть медь, пропиленгликоль и канцерогены, которые не очень-то и полезны для окружающих.

Мешает лечению

Если речь зашла о том, чтобы избавиться от инфекции, то биопленка, в которую прячутся бактерии в легких, может создать проблему. Исследователи обнаружили, что благодаря курению электронных сигарет эта биопленка образуется более активно. Однако портал отмечает, что по этому пункту - все так же, как и с обычными сигаретами.