Системы нагревания табака: они безопаснее сигарет?

Как работают?

Внутрь электронной системы вставляют сигарету (или стержень), где содержится табак, пропитанный специальной жидкостью - пропиленгликолем. При помощи металлической пластины и аккумулятора сигарета или стержень нагреваются до температуры не выше 350 °C (при "классическом" курении температура намного выше - примерно от 600 °C).

Горения, как в обычной сигарете, не возникает, но формируется аэрозоль - человек вдыхает, получая свою порцию никотина.

Зачем это нужно?

Согласно мнению создателей, при нагревании табака выходит меньше вредных веществ. Производители утверждают, что подобные системы могут помочь курильщикам бросить вредную привычку. А если человек не сможет навсегда распрощаться с курением, то хотя бы это будет безопаснее.

Кроме того, табачные фирмы говорят о том, что в будущем планируют заменить все сигареты на "более безопасные" системы.

Однако, как отмечает издание, по ряду причин это "будущее" еще не наступило.

Эти системы действительно помогают?

То, что они помогают бросить курить - не доказано. Все скорее даже наоборот: есть риск, что подобными системами могут увлечься подростки или люди, которые не курили ранее. А уже потом они перейдут на обычные сигареты.

Так они действительно менее вредны?

Тут тоже нет однозначного ответа.

Как отмечает "Медуза", по большей части исследования говорят, что концентрации многих вредных веществ (полициклических ароматических углеводородов, угарного газа, смол) при нагревании меньше, чем при сгорании (в отдельных случаях - значительно меньше). Однако тут все неоднозначно: снижение дозы не всегда означает, что и снижен риск. Сам по себе факт воздействия может стать ключевым. Развитие заболеваний устроено трудно, и бывает, что не имеет значения, сколько вы вдохнули вредного вещества - эффект может быть одинаково негативным.

О том, как нагревание табака действует на окружающих, - известно еще меньше.

Почему не проводят нормальные исследования?

Кратко: это трудно, дорого и долго. А большая часть уже существующих исследований - необъективна, поскольку их частенько проводят сами производители.

Например, агентство Reuters узнало, что исследования, спонсированные Philip Morris International (производитель IQOS), были проведены людьми без достаточной квалификации, а результаты иногда могли быть подозрительными, в свою очередь, некоторые специалисты подписывали финальный документ, не прочитав его.

Кроме того, данных так мало, поскольку первая современная система нагревания табака была зарегистрирована только в 2014 году (в Японии). Да, системы уже успели распространиться по всему миру, но исследований, которые бы грамотно подсчитали бы риски так и не сделали.

Что советует "Медуза"?

Тем, кто не курил - и не начинать. Если вы начнете использовать эти системы - может появиться зависимость. Если курите, то использовать эту систему или нет - ваше решение. У авторитетных медицинских организаций отсутствуют четкие рекомендации по поводу систем нагревания табака.