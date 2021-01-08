У медиков Восточной больницы после вакцинации нет постельного режима и нечувствительных рук

Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания лжет или неосознанно вводит в заблуждение

ФОТО: Скриншот

Автор поста, которая регулярно распространяет дезинформацию о Covid-19, опубликовала скриншот записи другого профиля Facebook. Имя пользователя закрашено. Она не называет источник, лишь указывает, что это "информация от известного мне человека". Запись сообщает:

"К вакцинированным медикам сейчас нельзя даже зайти - у них сейчас постельный режим с высокой температурой - у одного дрожат и стали нечувствительными руки, у другого - внезапные проблемы со спиной, и еще неизвестно, какие остаточные последствия у этого вообще будут".

Пресс-секретарь Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Инга Намниеце написанное категорически отрицает и указывает, что в ее распоряжении нет информации, что у кого-то из вакцинированных появились серьезные проблемы со здоровьем. "Так как в RAKUS фактически все медики и персонал службы поддержки привлечены к лечению и заботе о пациентах, то руководители стационаров клиники и/или старшие медсестры определенно были бы проинформированы, что у кого-то действительно из-за полученной вакцины появились проблемы со здоровьем", - отметила Намниеце.

До среды, 6 января, в этой больнице были вакцинированы 1523 человека.

RAKUS также отмечает, что в больнице, как и во всех других, вакцинирование добровольно. В ходе вакцинации соблюдается и определенная процедура. Человек перед вакцинацией от Covid-19 предоставляет информированное согласие на ее проведение.

"Это форма, в которой вакцинируемый предоставляет информацию о своем состоянии здоровья и аллергиях, в то же время - знакомится с письменно обобщенной информацией о процессе вакцинации, возможных рисках и побочных эффектах, а также призывается сообщать в Государственное агентство лекарств о любых проблемах со здоровьем, причиной которых по мнению вакцинируемого может быть вакцина", - указала Намниеце. Вакцинируемый подписью на форме подтверждает, что он проинформирован и ознакомился с обобщенной в ней информацией.

Кроме того, любому участнику процесса вакцинации в больнице обеспечивается консультация врача, на которой можно задать или обсудить любой вопрос о состоянии здоровья, аллергиях, а также о том, какие условия необходимо соблюдать после вакцинации, какие побочные эффекты возможны, кому и что о них нужно знать.

После получения вакцины за состоянием здоровья любого человека наблюдают минимум 15 минут, чтобы вовремя заметить какие-либо нарушения. Как информирует RAKUS, до сих пор таковых замечено не было.

Как известно, вакцинацию от Covid-19 Латвия начала 28 декабря. Первой вакцину получат медики, у которых есть контакт с пациентами с Covid-19. До вечера 5 января в Латвии вакцины в целом получили 3804 человека. До сих пор публично не прозвучала информация о серьезных побочных эффектах у вакцинированных в Латвии людях.