Пт, 8.01.2021
Красная линия достигнута. Мы терпеливо выполняем одно требование за другим, но больше не можем молчать Норис Крузитис, исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания
Норис Крузитис, исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • У медиков Восточной больницы после вакцинации нет постельного режима и нечувствительных рук
2 мин для прочтения

У медиков Восточной больницы после вакцинации нет постельного режима и нечувствительных рук
Re:Check

Вакцина от Covid-19

ФОТО: Reuters/ScanPix

Более 850 человек на Facebook поделились слухами, что у медиков Восточной больницы после вакцинации от Covid-19 "постельный режим с высокой температурой", нечувствительные руки и проблемы со спиной. Восточная больница это отрицает - в ее распоряжении нет информации, что у кого-то из вакцинированных были бы серьезные осложнения здоровья. Если бы проблемы были, больница точно бы об этом знала.

Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания лжет или неосознанно вводит в заблуждение 

ФОТО: Скриншот

Автор поста, которая регулярно распространяет дезинформацию о Covid-19, опубликовала скриншот записи другого профиля Facebook. Имя пользователя закрашено. Она не называет источник, лишь указывает, что это "информация от известного мне человека". Запись сообщает:

"К вакцинированным медикам сейчас нельзя даже зайти - у них сейчас постельный режим с высокой температурой - у одного дрожат и стали нечувствительными руки, у другого - внезапные проблемы со спиной, и еще неизвестно, какие остаточные последствия у этого вообще будут".

Пресс-секретарь Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Инга Намниеце написанное категорически отрицает и указывает, что в ее распоряжении нет информации, что у кого-то из вакцинированных появились серьезные проблемы со здоровьем. "Так как в RAKUS фактически все медики и персонал службы поддержки привлечены к лечению и заботе о пациентах, то руководители стационаров клиники и/или старшие медсестры определенно были бы проинформированы, что у кого-то действительно из-за полученной вакцины появились проблемы со здоровьем", - отметила Намниеце.

До среды, 6 января, в этой больнице были вакцинированы 1523 человека.

RAKUS также отмечает, что в больнице, как и во всех других, вакцинирование добровольно. В ходе вакцинации соблюдается и определенная процедура. Человек перед вакцинацией от Covid-19 предоставляет информированное согласие на ее проведение.

"Это форма, в которой вакцинируемый предоставляет информацию о своем состоянии здоровья и аллергиях, в то же время - знакомится с письменно обобщенной информацией о процессе вакцинации, возможных рисках и побочных эффектах, а также призывается сообщать в Государственное агентство лекарств о любых проблемах со здоровьем, причиной которых по мнению вакцинируемого может быть вакцина", - указала Намниеце. Вакцинируемый подписью на форме подтверждает, что он проинформирован и ознакомился с обобщенной в ней информацией.

Кроме того, любому участнику процесса вакцинации в больнице обеспечивается консультация врача, на которой можно задать или обсудить любой вопрос о состоянии здоровья, аллергиях, а также о том, какие условия необходимо соблюдать после вакцинации, какие побочные эффекты возможны, кому и что о них нужно знать.

После получения вакцины за состоянием здоровья любого человека наблюдают минимум 15 минут, чтобы вовремя заметить какие-либо нарушения. Как информирует RAKUS, до сих пор таковых замечено не было.

Как известно, вакцинацию от Covid-19 Латвия начала 28 декабря. Первой вакцину получат медики, у которых есть контакт с пациентами с Covid-19. До вечера 5 января в Латвии вакцины в целом получили 3804 человека. До сих пор публично не прозвучала информация о серьезных побочных эффектах у вакцинированных в Латвии людях.

Вывод: Для слухов о тяжелых проблемах со здоровьем вакцинированных медиков RAKUS нет никаких оснований и доказательств; больница отрицает, что такие были.

Последние новости

НАВЕРХ
Back