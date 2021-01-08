Михаил Ширвиндт о Вайкуле и российском ТВ: "Такой цензуры я не помню даже в советские времена"

Ширвиндт отметил, что любит профессионализм в любой деятельности. Но в блогерстве не так много профессионалов.
"Наряду с замечательными профессионалами своего дела, как Дудь и Парфенов, существуют десятки "миллионников"-блогеров, которые пользуются дикой популярностью и при этом не могут связать двух слов. А может быть, потому и пользуются популярностью", - заметил он.
Михаил Александрович довольно четко высказался и о современном российском телевидении: "Такой цензуры и идеологизированности российского ТВ я не помню даже в советские времена".
Журналисты упомянули и его интервью с Лаймой Вайкуле. По мнению латвийской певицы, "сила в том, чтобы уметь прощать и промолчать".
"Лайма говорила это про человеческие взаимоотношения. И в этом смысле она совершенно права. Когда же речь идет о жизни вообще, то замалчивание несправедливости и проблем, которые нас окружают, на мой взгляд, пагубно и ведет к деградации общества", - пояснил Ширвиндт.