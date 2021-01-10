Старт кампании вакцинации в Евросоюзе: успех или провал?

Правда. Прививки от COVID-19 начали делать в ЕС 27 декабря, но во многих странах кампания буксует. На фоне быстрого роста числа инфицированных это вызывает острую критику.

Йенс Шпан ФОТО: Michael Sohn/AP/ picture alliance

Проблема однако не в том, что заказано слишком мало доз, а в недостаточных объемах производства вакцины. Именно поэтому, не устает объяснять глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn), прививки сейчас делают не всем желающим, а только людям из групп населения, подверженных наибольшему риску. По словам министра, однако, объемы выпуска вакцины увеличатся, когда в начале февраля начнется ее производство на новом заводе BioNTech в немецком Марбурге.

Об этом говорит и представитель Еврокомиссии Стефан де Керсмекер. В ЕС, сказал он в интервью DW, понимали, что производство вакцины может стать "игольным ушком", поэтому инвестировали немалые средства в наращивание соответствующих мощностей.

Вторая и, скорее всего, главная причина пробуксовки кампании вакцинации в ЕС - организационные изъяны в некоторых странах, в частности, дефицит персонала или слишком сложная система приглашения на прививку. Во Франции, например, в первые дни вакцинации уколы сделали только нескольким сотням человек. Региональные политики обвинили Париж в отсутствии координации и чрезмерно бюрократическом подходе. Так, французскими правилами предусмотрено, что желающий получить прививку должен сначала проконсультироваться с врачом, потом выждать несколько дней, а потом еще и завизировать письменное согласие на прививку.

В Нидерландах начали делать прививки только 6 января - последними в ЕС. Правительство в Гааге объяснило задержку проблемами в логистике и необходимостью национального - вдобавок к европейскому - допуска вакцины BioNTech/Pfizer. По сообщениям СМИ, на одном складе на востоке страны вот уже несколько дней простаивают контейнеры со 175 000 доз этого препарата.

Очередь в один из шести берлинских центров вакцинации ФОТО: Kai Niettfeld/dpa/ picture alliance

В Германии к 7 января были привиты 417 060 человек. В процентном отношении это больше, чем в некоторых соседних странах. Тем не менее, критика звучит громкая, учитывая тот факт, что получено-то в Германии уже 1,3 млн доз. Так что дело, очевидно, не в нехватке вакцины. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) вынужден был признать, что национальная стратегия вакцинации реализуется властями федеральных земель неоптимально.

Вакцинация началась в ЕС слишком поздно

Такое утверждение вводит в заблуждение. В Великобритании начали делать прививки препаратом BioNTech/Pfizer - первыми в мире - 8 декабря. В США - 14 декабря. В ЕС, где кампания вакцинации началась 27 декабря, соответственно на две или три недели позже.

В США первую прививку от коронавируса сделали 14 декабря ФОТО: Mark Lenninhan/AFP/Getty/ Images

О европейских сроках можно спорить. В ЕС решили: лучше тщательно проверить препарат, чем в экстренном порядке допускать его к применению. В отличие от Великобритании и США в Евросоюзе отказались от экстренной сертификации, при которой не проверяют результаты длительного тестирования препарата на его безопасность и эффективность.

Вместо этого в ЕС избрали путь "ускоренного допуска". В таком случае обеспечивается максимально быстрая проверка данных, предоставленных изобретателями вакцины, но одновременно соблюдаются и все требования, касающиеся проверки безопасности, эффективности и качества вакцины.