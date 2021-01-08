Премьер: недопустимо - вакцины хранятся на складах, но не использована даже половина

Премьер-министр подчеркнул, что от нового министра здравоохранения Даниэля Павлютса в первую очередь ожидается повышение темпов вакцинации.

По словам Кариньша, в Латвии вакцины хранятся на складах, и из них не использована даже половина, а в одной из больниц кабинет вакцинации работает всего четыре часа.

"Так мы будем прививаться до 2023 года", - сказал политик.

Кариньш подчеркнул необходимость вакцинации тех, кто участвует в борьбе с Covid-19, и врачей в целом, чтобы после этого можно было быстро провести вакцинацию пожилых людей. По его словам, печально слышать, что некоторые врачи не хотят вакцинироваться.

В ходе встречи с Павлютсом Кариньш убедился, что у обоих политиков одинаковое понимание вопросов. Он обещал Павлютсу всю возможную поддержку, в том числе ресурсы, чтобы увеличить темпы вакцинации.