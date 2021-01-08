Температура как в Сибири: в Испании установлен рекорд холода

Рекордно низкая температура воздуха была зарегистрирована на станции метеонаблюдений в горах Вегаделиордес, на высоте 1874 метра над уровнем моря.

‼️RÉCORD HISTÓRICO ‼️. ❗️-35.8°C❗️ Vega de Liordes @ecazatormentas @noromet18

Última hora. La cifra más baja jamás registrada en España 😱 pic.twitter.com/0TiXrEvEHO — NOROMET (@NOROMET18) January 7, 2021

Если показания подтвердит метеорологическая служба АЕМЕТ, то будет побит рекорд, установленный днем ранее на востоке Пиренеев - -34,1 градуса по Цельсию.

В Испании сейчас бушует ураган Филомена, принесший с собой метель. В ближайшие дни на северо-востоке и в горных регионах может выпасть до 50 сантиметров снега.