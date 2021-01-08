Пт, 8.01.2021
Велась дискуссия о введении ограничений каждый день, 24 часа в сутки, но было признано, что люди по-прежнему должны ходить на работу, и производственные процессы не должны прерываться. Эвика Силиня, секретарь Кришьяниса Кариньша
Эвика Силиня, секретарь Кришьяниса Кариньша
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Температура как в Сибири: в Испании установлен рекорд холода

В Испании в четверг был зарегистрирован рекорд холода - столбик термометра опустился до отметки в -35,8 градуса по Цельсию, сообщает Euronews.

Рекордно низкая температура воздуха была зарегистрирована на станции метеонаблюдений в горах Вегаделиордес, на высоте 1874 метра над уровнем моря.

Если показания подтвердит метеорологическая служба АЕМЕТ, то будет побит рекорд, установленный днем ранее на востоке Пиренеев - -34,1 градуса по Цельсию.

В Испании сейчас бушует ураган Филомена, принесший с собой метель. В ближайшие дни на северо-востоке и в горных регионах может выпасть до 50 сантиметров снега.

В континентальной Европе до сих пор не побит установленный в России 31 декабря 1978 года рекорд - минус 58,1 градуса по Цельсию, в свою очередь рекорд всего Северного полушария составляет -69,3 градуса. Такая температура 22 декабря 1991 года была зарегистрирована в Гренландии.

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