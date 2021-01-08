Пт, 8.01.2021
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Эвика Силиня, секретарь Кришьяниса Кариньша
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Взрыв дома в Агенскалнсе: начат демонтаж опасных конструкций

Чтобы предотвратить опасность для окружающих и обеспечить возможность безопасного входа людей начат демонтаж опасных конструкций в здании на улице Мелнсила 2, где 30 декабря прошлого года произошел взрыв, рассказал TVNET представитель SIA Rīgas namu pārvaldnieks Кристс Лейшкалнс.

По мнению экспертов, для того, чтобы жители смогли забрать свои вещи, а эксперты оценить состояние здания, в первую очередь необходимо демонтировать опасные части постройки.

После этого строительный мусор уберут, а жильцы дома получат доступ к личным вещам.

Лайшкалнс подчеркнул, что здание пока сносить не планируется, и судить о его будущем в целом рано: "Только после демонтажа специалисты смогут зайти внутрь и высказать свое мнение о будущем дома". Лайшкалнс добавил, что "все можно восстановить, но это вопрос экономической обоснованности".

Пока не удалось провести полную проверку внутренней части дома, так как вход в здание был запрещен. Работа полиции и экспертов до сих пор осуществляется только снаружи с использованием лифта.

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