Взрыв дома в Агенскалнсе: начат демонтаж опасных конструкций

По мнению экспертов, для того, чтобы жители смогли забрать свои вещи, а эксперты оценить состояние здания, в первую очередь необходимо демонтировать опасные части постройки.

После этого строительный мусор уберут, а жильцы дома получат доступ к личным вещам.

Лайшкалнс подчеркнул, что здание пока сносить не планируется, и судить о его будущем в целом рано: "Только после демонтажа специалисты смогут зайти внутрь и высказать свое мнение о будущем дома". Лайшкалнс добавил, что "все можно восстановить, но это вопрос экономической обоснованности".