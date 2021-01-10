На территории больницы в Даугавпилсе устанавливаются модульные здания. Зачем они нужны?

В этих помещениях планируется разместить до 30 пациентов с Covid-19, которые не находятся в тяжелом состоянии, но нуждаются в присмотре врачей и стабилизации состояния.

Такие модули позволят освободить часть коек в центре легочных заболеваний и туберкулеза, где лечится большинство пациентов с Covid-19. В настоящее время в больнице имеется 154 места для больных коронавирусом, 129 мест предназначены для пациентов с заболеванием средней тяжести, 19 - для тяжелых пациентов, а также имеются шесть реанимационных кроватей.

Планируется, что до конца января Даугавпилсская региональная больница не будет проводить плановые операции, за исключением онкологических, эндопротезирования и хирургических манипуляций, когда не требуется присутствие анестезиолога, реаниматолога или среднего медицинского персонала. Это решение принято, чтобы освободить ресурсы для лечения больных с коронавирусом.