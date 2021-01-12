Спустя 6 месяцев после выздоровления многие ковид-пациенты все еще страдают от симптомов

В исследовании, которое было опубликовано в научном журнале Lancet, участвовали несколько сотен пациентов с Covid-19 из Уханя. Это исследование - одно из нескольких, где описываются случаи долговременных симптомов.

Ученые выяснили, что наиболее часто встречающийся долгосрочный симптом - усталость и слабость в мышцах. Несколько человек жаловались на проблемы со сном.

"Принимая во внимание, что Covid-19 - новое заболевание, мы только начинаем понимать некоторые из его долгосрочных последствий для здоровья", - сообщили агентству AFP исследователи.

Они также говорят, что данное исследование подчеркивает необходимость заботиться о пациентах даже после того, как они были выписаны из больницы. Особенно о тех, чье состояние было тяжелым.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что вирус у некоторых людей может вызывать длительные последствия. От этого не защищены и молодые, сильные и здоровые люди, которые не были госпитализированы.

В новом исследовании приняли участие 1733 пациента с Covid-19, которые с января по май прошлого года были выписаны из больницы в Ухане. Средний возраст пациентов составлял 57 лет. Когда их обследовали снова (в период с июня по сентябрь), им задали вопросы о симптомах и качестве жизни. Также были проведены лабораторные тесты и проверка физической подготовки.

В исследовании выяснилось, что 76% опрошенных пациентов до сих пор имели симптомы заболевания. У 63% была усталость и мышечная слабость, а еще у 26% - проблемы со сном.