В Грозном построят мечеть имени Рамзана Кадырова. Он был "категорически против"

Когда ее построят, не уточняется.

"Рамзан Кадыров был категорически против этой идеи, однако общественность, духовенство и соратники главы сошлись в едином мнении, что на территории города Грозного должна быть святыня носящая имя мусульманина, посвятившего всю свою жизнь служению народу, а также строительству огромного количества мечетей", - заявили на телеканале ЧГТРК "Грозный".

"У нас демократическое общество, воля и желание жителей республики у нас в приоритете", - заявил РИА "Новости" региональный министр печати Джохар Дудаев.

Как отмечает "Дождь", в Грозном уже есть мечеть имени основателя республики Ахмата Кадырова - "Сердце Чечни". Это одна из крупнейших мечетей в России и Европе. Строительство этой мечети заняло два с половиной года, пишет "Медуза".