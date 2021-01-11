Кариньш: сейчас не время для дискуссий по поправкам к Конституции

Отвечая на вопрос о предлагаемых поправках в Конституцию, Кариньш заявил, что не знает, как проголосует фракция "Новое Единство".

При этом он высказал личное мнение, отметив, что предложение нацобъединения "не ко времени и не к месту".

По словам премьер-министра, в стране есть более актуальные вопросы, а именно преодоление пандемии Covid-19, вакцинация и стимулирование экономики. "Сейчас неподходящее время для обсуждения поправок в Конституцию", - подчеркнул он.

Как сообщалось, нацобъединение внесло в Сейм законопроект о внесении изменений в статью 110 Конституции, конституционно закрепляющих понятие семьи, состоящей из женщины и мужчины.