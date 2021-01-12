Библиотеки возобновляют выдачу книг

Как ранее сообщила начальник отдела по связям с общественностью Министерства культуры Лита Кокале, продолжают работать экспозиции музеев под открытым небом при обеспечении одностороннего движения людей и дистанции не менее двух метров.

На таких же условиях могут работать и природные тропы. Остальные культурные учреждения и услуги доступны только удаленно.