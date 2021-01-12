Вт, 12.01.2021
Рекомендуем сделать тест и на девятый день самоизоляции, так как болезнь может развиваться и тогда. Ход болезни у нового варианта не отличается от уже имеющегося в Латвии Covid-19. Илзе Арая, представитель SPKC
Илзе Арая, представитель SPKC
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Библиотеки возобновляют выдачу книг

Книги. Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Сегодня для посетителей откроются библиотеки, возобновив выдачу книг, однако читальные залы библиотек будут по-прежнему закрыты, предусматривает решение правительства от 7 января.

Как ранее сообщила начальник отдела по связям с общественностью Министерства культуры Лита Кокале, продолжают работать экспозиции музеев под открытым небом при обеспечении одностороннего движения людей и дистанции не менее двух метров.

На таких же условиях могут работать и природные тропы. Остальные культурные учреждения и услуги доступны только удаленно.

Как сообщалось, для ограничения распространения Covid-19 в Латвии с 9 ноября по 7 февраля объявлен режим чрезвычайной ситуации и установлен ряд ограничений.

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