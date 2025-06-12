"Нарушение прав!" Финские компании проверяют сотрудников на алкоголь

По данным Федерации профсоюзов Финляндии, в последнее время поступило немало жалоб на случаи, когда работодатели, ссылаясь на обязательные медицинские осмотры, вынуждали сотрудников сдавать PEth-тест. После неудовлетворительных результатов работников отправляли в неоплачиваемый отпуск или вовсе увольняли. Нередко тестирование проводилось без предварительного предупреждения. Чаще всего подобным проверкам подвергаются сотрудники транспортного сектора, однако они распространены и в строительстве, и даже среди госслужащих.

В интервью финской телерадиокомпании Yle машинист поезда по имени Киммо Элоранта заявил, что считает такую практику вмешательством в личную жизнь. "Употребление алкоголя - часть свободного времени. Я не считаю, что это дело работодателя, и не вижу никакой связи с безопасностью на работе", - отметил Элоранта.

Он добавил, что лично знает коллег, которые из-за таких проверок даже месяцами воздерживались от пива перед обязательным медосмотром. Мнение Элоранты разделяют многие, кто полагает, что подобное тестирование, особенно без предупреждения, неэтично.

Эксперт финского Объединения работодателей Аули Ритиваара объясняет необходимость такого теста мерами профилактики и обеспечения безопасности труда. В качестве примера он приводит транспортный сектор, где, к примеру, состояние здоровья водителя автобуса напрямую влияет на безопасность большого числа людей. Ритиваара подчеркивает, что тест проводится исключительно для оценки пригодности сотрудника к работе и полученные данные не используются ни для каких других целей.