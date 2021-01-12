Популярный российский блогер умер в 31 год. Он переболел Covid-19

На своей Instagram-странице Бейсовский писал, что ему стало плохо 20 декабря. Через четыре дня его госпитализировали, тест на коронавирус был положительным.

"20-го числа меня жутко скосила температура, слабость, ломота и кашель. Кошмарило как никогда. Не сложно было догадаться, что я где-то хватанул тот самый ковид. 21-го взяли мазок, 23-го сказали, что тест положительный. Хронические болячки не дали пройти болезни в легкой форме, поэтому пять дней я дичал дома и вот 24-го меня госпитализировали", - написал Денис.

Он добавил, что у него "было сожжено 24% легких" и двусторонняя пневмония. Врачи пытались сбить ему температуру и делали все, что в их силах. Его супруга тоже заболела коронавирусом, но в легкой форме. Ее отправили лечиться домой.

2 января Дениса выписали из больницы, тогда же он назвал коронавирус худшим, что с ним случалось в жизни.

Во время новогодних праздников Бейсовский жаловался в Twitter на то, что в аптеках Москвы и Московской области нет нужных ему антибиотиков. По его словам, они должны были появиться только к 11 января.

Официальная причина смерти блогера не сообщается.