Вт, 12.01.2021
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  • Rimi и Sky отказались от воды дезинформатора Плявиньша, но государство продолжает его поддерживать
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Rimi и Sky отказались от воды дезинформатора Плявиньша, но государство продолжает его поддерживать

ФОТО: Re:baltica

Пока супермаркеты Rimi и Sky после решения защитников прав потребителей о нечестной коммерческой практике отказались от дальнейшей торговли связанной с дезинфроматором Янисом Плявиньшем Memory Water, Министерство благосостояния под руководством дружественного ему министра от KPV LV в очередной раз только обещает оценить, действительно ли компании полагается статус социального предприятия, который, вопреки обещанному ранее, был продлен этим летом.

Минблаг продлил статус социального предприятия

Социальное предприятие означает, что бизнес трудоустраивает людей, которых в других местах на работу берут неохотно, например, людей с особыми потребностями. Оно не получает прибыль в виде дивидендов, а вкладывает обратно в общественные блага, получая за это субсидии на зарплаты, налоговые скидки, доступ к государственным и европейским грантам и так далее.

Когда в конце 2019 года открылось, что Memory Water трудоустраивает людей с инвалидностью всего на пару часов в месяц и платит 35 евро, а за это получает грант на 133 000 евро, которые вложило не в людей, а в устройство по производству воды, министр благосостояния Рамона Петравича обещала изменить критерии для присуждения этого статуса, чтобы им нельзя было злоупотреблять. 

Спустя год поправки в закону так и не приняты, а в августе 2020 года Минблаг продлил статус социального предприятия Memory Water, так как более половины трудоустроенных там - люди с инвалидностью.

Впрочем, переданные Минблагом в распоряжение Re:Baltica данные свидетельствуют, что в 2019 году большинство трудоустроенных на предприятии людей с инвалидностью - шесть - работали в среднем десять часов в месяц, за что получили 23,50 евро.

Один работал в среднем 20 часов за 95 евро, один - 24 часа за 175 евро, а двое - в среднем 160 часов за 500 евро в месяц. Предприятие Плявиньша минимально выполняет требования, необходимые для присуждения статуса социального предприятия, что людей с инвалидностью должно быть более половины от всей рабочей силы.

Впрочем, руководитель проекта Министерства благосостояния Поддержка социальной предпринимательской деятельности Юриц Цебулис указывает, что этим работникам теоретически могли доплачивать и больше, но на такой объем предприятие запросило у Минблага субсидии на зарплаты.

То, доплачивает ли Memory Water своим работникам, Re:Baltica выяснить не смогла. На письменно отосланные вопросы руководитель предприятия Янис Плявиньш не ответил, заявив, что желает созвониться. Но и по телефону он не захотел отвечать на вопросы о деятельности его социального предприятия, он хотел говорить о дебатах с Re:Baltica и предупредить, что Re:Baltica ответит за свою работу, когда "сменится власть".

Статус и деньги - и второму бизнесу дезинфроматора

Статус социального предприятия присужден и второму бизнесу семьи Плявиньша - Prana Energy, который поставляет веганские продукты питания и трудоустроил 13 человек с инвалидностью. Впрочем, судя по имеющемуся в распоряжении Re:Baltica протоколу заседания комиссии по социальным предприятиям, восемь из них - те же самые, что работают на Memory Water. По этому поводу на заседании были дискуссии. Часть экспертов решила, что то, что "оба предприятия трудоустраивают одних и тех же работников, поэтому нельзя сказать, что поддержку от двух предприятий в целом получают 26 трудоустроенных представителя целевой группы, фактически это 13 одних и тех же работников, каждый на двух предприятиях". Другие же возражали, что никому не запрещено работать в нескольких местах. Прозвучало предложение включить в нормативное регулирование условие, что если человек работает на нескольких социальных предприятиях, его классифицируют как участника поддерживаемой целевой группы лишь на одном предприятии.

Оказалось, что статус социального предприятия и европейский грант на 133 000 евро - не единственная поддержка, которую получили предприятия семьи Плявиньша.

Prana Energy в 2019 году получила 70 000 евро от Службы поддержки села.

"Цель проект - создать инфраструктуру цеха по производству продуктов питания, где начать производство инновационных и новых здоровых продуктов питания, например, безглютенового варенья, овощных бургеров", - рассказала о выделенном финансировании представитель службы Кристине Илгажа.

Вода и гражданское общество

В годовом отчете обоих предприятий Плявиньш отметил не только то, что они производят и что дают работу людям с инвалидностью. "Делаем свой небольшой вклад в укрепление гражданской ответственности для обмена различными мнениями," - говорится в сообщении. Предприятие отмечает и организацию "фестиваля саморазвития" Меняем мир, и что на него бесплатный вход людям в инвалидных колясках. На прошлом фестивале 17 октября мастер-классы предлагали такие лекции как: понимание сакральной геометрии, использование эфирных масел для балансировки чакр, путешествие в прошлую жизнь и т.д.

Еще Плявиньш описывает свои предприятия как love brand, в частности они "делятся любовью - не обязательно в самом мягком значении этого слова, но как реальная помощь обществу в целом".

Впрочем, у этого для получения статуса социального предприятия значения нет: там принимают во внимание только трудоустройство людей с инвалидностью. "Другие активности Минблаг и комиссия по социальным предприятиям не считает создающими благоприятное социальное влияние", - пояснил Цебулис.

Снова решат о лишении статуса

Впрочем, 29 января на заседании комиссии снова придется принимать решение, соответствует ли Memory Water этому статусу, так как Центр по защите прав потребителей (PTAC) в декабре оштрафовал предприятие на 15 000 евро за нечестную коммерческую практику. Центр официально подтвердил уже давно доказанное физиками, что "структурированная вода" основанного Плявиньшем предприятия - псевдонаучный бред, а в реальности бутылки наполняют из скважины, из которой воду получают, например, и жилые дома Даугмале. На заседании комиссии по социальным предприятиям в конце января планируется решить, совместимо ли такое наказание со статусом социального предприятия. "С нашей точки зрения важнейшая часть решения PTAC - задача предотвратить нарушения в дальнейшей деятельности предприятия, на выполнение чего даны три месяца", - сказал Цебулис.

Введение критериев честности затянулось

Параллельно Минблаг обещал подать в правительство поправки к закону о социальных предприятиях, в которых установлено, что в дальнейшем статус социального предприятия можно предоставлять только предприятиям с невинной репутацией.

В дальнейшем социальным предприятием можно будет стать, если нет налоговых долгов, превышающих 150 евро, если не будет значительных нарушений в сфере защиты прав потребителей, если в течение последнего года не было совершено значительных нарушений в сфере нечестной практики или рекламы, если у членов правления предприятия невиннаярепутация и т.д.

Такие условия министр благосостояния Рамона Петравича обещала еще год назад.

Сейчас же она рассказывает, что затянулось согласование между учреждениями. Были дискуссии, например, что означает невинная репутация.

"Чтобы не было так, что кто-то напишет в интернете, что мне не нравятся продукты этого предприятия или не нравится слуга. Будет ли это являться помехой репутации", - рассказала Петравича.

Идея установить минимальную ставку трудоустроенных инвалидов, чтобы они получали хотя бы минимальную зарплату, оказалась невозможной, так как это могло оказаться дискриминирующим по отношению к лицам с ограниченными возможностями труда. Поэтому в мае правила правительства были дополнены нормой, что для работы по интеграции социальные предприятия должны минимум 40% от суммы гранта направлять на зарплаты трудоустроенным лицам целевой группы.

Супермаркеты отказываются от Memory Water

После того, как РТАС сообщил о наказании Memory Water штрафом из-за нечестной коммерческой практики, сеть магазинов Sky отказалась от новых заказов и торговли этой продукцией в своих магазинах. Об этом в соцсетях Плявиньш сообщил сам. Ранее Memory Water можно было купить и в супермаркетах Rimi, в отделе латвийских производителей Klēts. Однако и этот магазин больше не будет торговать этой водой.

"Реализуя честное и ответственное отношение к покупателям, владельцы Klēts прекратили осуществлять новые заказы воды от Memory Water", - ответила Re:Baltica представитель Rimi Элина Шакирова.

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