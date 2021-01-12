Rimi и Sky отказались от воды дезинформатора Плявиньша, но государство продолжает его поддерживать

Оказалось, что статус социального предприятия и европейский грант на 133 000 евро - не единственная поддержка, которую получили предприятия семьи Плявиньша.
Prana Energy в 2019 году получила 70 000 евро от Службы поддержки села.
"Цель проект - создать инфраструктуру цеха по производству продуктов питания, где начать производство инновационных и новых здоровых продуктов питания, например, безглютенового варенья, овощных бургеров", - рассказала о выделенном финансировании представитель службы Кристине Илгажа.
Вода и гражданское общество
В годовом отчете обоих предприятий Плявиньш отметил не только то, что они производят и что дают работу людям с инвалидностью. "Делаем свой небольшой вклад в укрепление гражданской ответственности для обмена различными мнениями," - говорится в сообщении. Предприятие отмечает и организацию "фестиваля саморазвития" Меняем мир, и что на него бесплатный вход людям в инвалидных колясках. На прошлом фестивале 17 октября мастер-классы предлагали такие лекции как: понимание сакральной геометрии, использование эфирных масел для балансировки чакр, путешествие в прошлую жизнь и т.д.
Еще Плявиньш описывает свои предприятия как love brand, в частности они "делятся любовью - не обязательно в самом мягком значении этого слова, но как реальная помощь обществу в целом".
Впрочем, у этого для получения статуса социального предприятия значения нет: там принимают во внимание только трудоустройство людей с инвалидностью. "Другие активности Минблаг и комиссия по социальным предприятиям не считает создающими благоприятное социальное влияние", - пояснил Цебулис.
Снова решат о лишении статуса
Впрочем, 29 января на заседании комиссии снова придется принимать решение, соответствует ли Memory Water этому статусу, так как Центр по защите прав потребителей (PTAC) в декабре оштрафовал предприятие на 15 000 евро за нечестную коммерческую практику. Центр официально подтвердил уже давно доказанное физиками, что "структурированная вода" основанного Плявиньшем предприятия - псевдонаучный бред, а в реальности бутылки наполняют из скважины, из которой воду получают, например, и жилые дома Даугмале. На заседании комиссии по социальным предприятиям в конце января планируется решить, совместимо ли такое наказание со статусом социального предприятия. "С нашей точки зрения важнейшая часть решения PTAC - задача предотвратить нарушения в дальнейшей деятельности предприятия, на выполнение чего даны три месяца", - сказал Цебулис.
Введение критериев честности затянулось
Параллельно Минблаг обещал подать в правительство поправки к закону о социальных предприятиях, в которых установлено, что в дальнейшем статус социального предприятия можно предоставлять только предприятиям с невинной репутацией.
В дальнейшем социальным предприятием можно будет стать, если нет налоговых долгов, превышающих 150 евро, если не будет значительных нарушений в сфере защиты прав потребителей, если в течение последнего года не было совершено значительных нарушений в сфере нечестной практики или рекламы, если у членов правления предприятия невиннаярепутация и т.д.
Такие условия министр благосостояния Рамона Петравича обещала еще год назад.
Сейчас же она рассказывает, что затянулось согласование между учреждениями. Были дискуссии, например, что означает невинная репутация.
"Чтобы не было так, что кто-то напишет в интернете, что мне не нравятся продукты этого предприятия или не нравится слуга. Будет ли это являться помехой репутации", - рассказала Петравича.
Идея установить минимальную ставку трудоустроенных инвалидов, чтобы они получали хотя бы минимальную зарплату, оказалась невозможной, так как это могло оказаться дискриминирующим по отношению к лицам с ограниченными возможностями труда. Поэтому в мае правила правительства были дополнены нормой, что для работы по интеграции социальные предприятия должны минимум 40% от суммы гранта направлять на зарплаты трудоустроенным лицам целевой группы.
Супермаркеты отказываются от Memory Water
После того, как РТАС сообщил о наказании Memory Water штрафом из-за нечестной коммерческой практики, сеть магазинов Sky отказалась от новых заказов и торговли этой продукцией в своих магазинах. Об этом в соцсетях Плявиньш сообщил сам. Ранее Memory Water можно было купить и в супермаркетах Rimi, в отделе латвийских производителей Klēts. Однако и этот магазин больше не будет торговать этой водой.
"Реализуя честное и ответственное отношение к покупателям, владельцы Klēts прекратили осуществлять новые заказы воды от Memory Water", - ответила Re:Baltica представитель Rimi Элина Шакирова.