Rimi и Sky отказались от воды дезинформатора Плявиньша, но государство продолжает его поддерживать

Оказалось, что статус социального предприятия и европейский грант на 133 000 евро - не единственная поддержка, которую получили предприятия семьи Плявиньша.

Prana Energy в 2019 году получила 70 000 евро от Службы поддержки села. 1

"Цель проект - создать инфраструктуру цеха по производству продуктов питания, где начать производство инновационных и новых здоровых продуктов питания, например, безглютенового варенья, овощных бургеров", - рассказала о выделенном финансировании представитель службы Кристине Илгажа.

Вода и гражданское общество

В годовом отчете обоих предприятий Плявиньш отметил не только то, что они производят и что дают работу людям с инвалидностью. "Делаем свой небольшой вклад в укрепление гражданской ответственности для обмена различными мнениями," - говорится в сообщении. Предприятие отмечает и организацию "фестиваля саморазвития" Меняем мир, и что на него бесплатный вход людям в инвалидных колясках. На прошлом фестивале 17 октября мастер-классы предлагали такие лекции как: понимание сакральной геометрии, использование эфирных масел для балансировки чакр, путешествие в прошлую жизнь и т.д.

Еще Плявиньш описывает свои предприятия как love brand, в частности они "делятся любовью - не обязательно в самом мягком значении этого слова, но как реальная помощь обществу в целом".

Впрочем, у этого для получения статуса социального предприятия значения нет: там принимают во внимание только трудоустройство людей с инвалидностью. "Другие активности Минблаг и комиссия по социальным предприятиям не считает создающими благоприятное социальное влияние", - пояснил Цебулис.

Снова решат о лишении статуса

Впрочем, 29 января на заседании комиссии снова придется принимать решение, соответствует ли Memory Water этому статусу, так как Центр по защите прав потребителей (PTAC) в декабре оштрафовал предприятие на 15 000 евро за нечестную коммерческую практику. Центр официально подтвердил уже давно доказанное физиками, что "структурированная вода" основанного Плявиньшем предприятия - псевдонаучный бред, а в реальности бутылки наполняют из скважины, из которой воду получают, например, и жилые дома Даугмале. На заседании комиссии по социальным предприятиям в конце января планируется решить, совместимо ли такое наказание со статусом социального предприятия. "С нашей точки зрения важнейшая часть решения PTAC - задача предотвратить нарушения в дальнейшей деятельности предприятия, на выполнение чего даны три месяца", - сказал Цебулис.

Введение критериев честности затянулось

Параллельно Минблаг обещал подать в правительство поправки к закону о социальных предприятиях, в которых установлено, что в дальнейшем статус социального предприятия можно предоставлять только предприятиям с невинной репутацией.

В дальнейшем социальным предприятием можно будет стать, если нет налоговых долгов, превышающих 150 евро, если не будет значительных нарушений в сфере защиты прав потребителей, если в течение последнего года не было совершено значительных нарушений в сфере нечестной практики или рекламы, если у членов правления предприятия невиннаярепутация и т.д.

Такие условия министр благосостояния Рамона Петравича обещала еще год назад. 1

Сейчас же она рассказывает, что затянулось согласование между учреждениями. Были дискуссии, например, что означает невинная репутация.

"Чтобы не было так, что кто-то напишет в интернете, что мне не нравятся продукты этого предприятия или не нравится слуга. Будет ли это являться помехой репутации", - рассказала Петравича.

Идея установить минимальную ставку трудоустроенных инвалидов, чтобы они получали хотя бы минимальную зарплату, оказалась невозможной, так как это могло оказаться дискриминирующим по отношению к лицам с ограниченными возможностями труда. Поэтому в мае правила правительства были дополнены нормой, что для работы по интеграции социальные предприятия должны минимум 40% от суммы гранта направлять на зарплаты трудоустроенным лицам целевой группы.

Супермаркеты отказываются от Memory Water

После того, как РТАС сообщил о наказании Memory Water штрафом из-за нечестной коммерческой практики, сеть магазинов Sky отказалась от новых заказов и торговли этой продукцией в своих магазинах. Об этом в соцсетях Плявиньш сообщил сам. Ранее Memory Water можно было купить и в супермаркетах Rimi, в отделе латвийских производителей Klēts. Однако и этот магазин больше не будет торговать этой водой.