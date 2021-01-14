Синие горы, небанальные тропы и даже остров: 5 отличных мест для прогулок на природе вблизи Риги

Природный парк Синие горы Огре (Ogres Zilie kalni)

Прогуливаясь по территории парка еще пару лет назад, людей здесь можно было встретить редко. Сегодня Синие горы Огре - это излюбленное место латвийцев и настоящий парк развлечений - здесь ходят на лыжах, катаются на коньках, плавают в проруби, устраивают пикники и просто гуляют. Уединиться получится вряд ли, но и тесного контакта с посторонними бояться не стоит - площадь территории парка 312 гектаров - места хватит всем.

Многолюдность: 5 из 5

Расстояние от центра Риги: 40 минут (33,7 км)

Природно-познавательная тропа Виесатас упеслоки (Viesatas upesloku taka)

В отличие от вышеуказанного в списке места, здесь вам вполне удастся остаться наедине с природой и провести карантинный выходной максимально активно. Длина тропы в одном направлении - 5,1 км, есть три разных варианта ее прохождения. Чтобы пройти по всем излучинам реки, понадобится 3-4 часа. Тех, кто осилит маршрут, в конце тропы ждет "награда" - пятиметровый валун Спунню (Spuņņu dižakmens), на который можно забраться и сделать несколько красивых кадров на память. Рядом есть стол со скамейками для пикника и прочие удобства.

Многолюдность: 3 из 5

Расстояние от центра Риги: 1 час 10 минут (87 км)

Природная тропа озера Слокас (Slokas ezera dabas taka)

Главное преимущество этой тропы в том, что для неспешной прогулки вам хватит полутора часов, но при желании, если выбрать более длинный маршрут, здесь можно "зависнуть" на целый день. Тропа начинается и заканчивается у озера Слокас, где прибывших ждут автомобильная стоянка, место для пикника, плавучая смотровая башня и серный источник.

Многолюдность: 3 из 5

Расстояние от центра Риги: 50 минут (48,9 км)

Природная тропа Гарциемского приморья (Garciema taka)

Сосновый лес на берегу моря - что может быть лучше для субботней или воскресной прогулки! Особенно зимой, когда все природные богатства нашей страны обретают новый, еще более привлекательный окрас. Три года назад в Гарциемсе открыли красивую тропу, ведущую через лес прямо к побережью. Ее длина всего 650 метров, зато потом можно пройти по берегу немного на запад и дойти до горы Бредес, высота которой почти 29 метров.

Многолюдность: 4 из 5

Расстояние от центра Риги: 30 минут (23,4 км)

Остров Доле (Doles Sala)

Если прогулка по тропам кажется скучной или по тем или иным причинам для вас не подходит - добро пожаловать на остров Доле - природный парк площадью 1044 га. Кстати говоря, полуостров Доле когда-то был самым большим островом Даугавы, а полуостровом он стал после строительства Рижской ГЭС. Плюсов у этого места вагон и маленькая тележка - музей Даугавы, расположившийся в замке XIX века (во время режима ЧС, к сожалению, закрыт), чудесный вид на зимнюю Даугаву и много обустроенных мест для привала с чаем из термоса, а также практически полное отсутствие людей (проверяли лично). Для интересующихся - возле замка расположено и впечатляющее обнажение доломитовых пород.

Многолюдность: 2 из 5