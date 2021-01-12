Она победила у кандидата "Единой России", и ее любили: "народный мэр" Якутска ушла в отставку - почему?

Кроме вышеперечисленного, Авксентьева после избрания завела Instagram, где общалась с горожанами. Владимир Федоров стал первым замом Авксентьевой.

В марте 2019-го во время протестов коренных жителей Якутии (после изнасилования местной жительницы приезжим из Киргизии) мэр была той, кто встречался и разговаривал с протестующими лично.

Однако Авксентьева сделала шаг в сторону системы, когда вступила в ряды "сторонников" "Единой России", пишет издание. 1

В целом Авксентьева стала известна, в частности, своими инициативами, направленными на сокращение расходов на чиновников. Еще, например, она уволила чиновника, который собирался потратить миллион рублей (примерно 11 тыс. евро) на банкеты с деликатесами.

Как отмечал источник "Медузы", отношения между главой Якутска и главой республики не были враждебными, но были натянутыми.

В сентябре 2019-го Федорова уволили. Причина: диплом бакалавра, а не магистра.

До увольнения Федорова Сардана поддержала шамана Александра Габышева, а летом 2020-го открыто проголосовала против поправок к Конституции, за что активизировались провластные СМИ.

"Некоторые сайты день за днем продолжают передергивать факты. Да, я, может, и не самый лучший мэр в истории нашего города, но уж точно не самый худший, как пытаются обрисовать. 1

Беспрецедентная ложь полилась на меня после голосования по Конституции. Это было ожидаемо. Не удивлюсь, если еще и какое-нибудь уголовное дело заведут", - писала в Facebook Сардана. Уголовному преследованию за год до этого подвергся один из ее замов.

Одной из последних инициатив Авксентьевой стала продажа здания мэрии в центре города, чтобы администрация перебралась на окраину города, где чиновники сидели бы в опенспейсах, а не в отдельных кабинетах.

Якутский журналист и политолог Виталий Обедин утверждает, что "большинство считает, что за этим стоит политическое и административное давление".