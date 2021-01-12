Она победила у кандидата "Единой России", и ее любили: "народный мэр" Якутска ушла в отставку - почему?

До 11 января Сардана была (и формально остается) единственной главой региональной столицы, которая победила на выборах у кандидата от "Единой России", да и смогла сохранить свой пост.
Кратко о Сардане
Авксентьеву прозвали "народным мэром", ее любили и знали также за пределами Якутска. Вступив в должность мэра, Сардана продала дорогие внедорожники мэрии, снизила цены в транспорте, а в 2020-м заявила, что запланировано переселение чиновников в опенспейсы на окраине города. Авксентьева также голосовала против поправок к Конституции и поддерживала объявившего себя шаманом Александра Габышева.
"Сегодня, 11 января, я внесу в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий. Вы знаете, я никогда не держалась ни за власть, ни за должность. Возможно, отсюда и свобода в принятии сложных решений. Прошу, не драматизируйте ситуацию: незаменимых людей нет, а история Якутска отмеряется столетиями", - написала в Instagram глава Якутска.
Причиной Авксентьева назвала проблемы со здоровьем и скорую операцию.
Своим преемником народный мэр объявила Евгения Григорьева ("Единая Россия"), победителя кремлевского конкурса "Лидеры России". Согласно информации "Медузы", отставки Сарданы уже давно добивались в Кремле.
Авксентьева написала, что согласилась стать советником Григорьева "на общественных началах".
В комментариях к публикациям Сарданы в соцсетях многие раскритиковали выбор преемника. Но самому "народному мэру" пожелали удачи.
Еще в ноябре СМИ и телеграм-каналы сообщали, что отставка Авксентьевой по состоянию здоровья неизбежна. Сама женщина толком не комментировала это. Спустя два месяца она подала в отставку. Городская дума должна принять ее 14 января.
Близкий к администрации президента (АП) источник "Медузы" еще в феврале 2020-го говорил, что "принципиальное решение об уходе Авксентьевой" в Кремле уже было принято. С ней планировали "договориться по-хорошему".
"Особых претензий по работе к ней не было, она была в контакте (с АП), принимала участие в учебах мэров, она не была несистемным политиком.
Но само ее нахождение на посту, победа над Савиновым были системным сбоем, который надо исправлять",
- приводит слова источника "Медуза".
Как Сардана одержала победу на выборах?
Сардану на выборах поддержал популярный местный политик, депутат законодательного собрания Владимир Федоров. Он участвовал в выборах от партии "Родина", был фаворитом гонки, но его кандидатура была отозвана с выборов. Политтехнолог, работавший с АП, признавался "Медузе", что этого потребовал Кремль, поскольку не хотели, чтобы на этом месте был "судимый человек со своим мнением".
Федоров в ответ начал открыто поддерживать Авксентьеву.