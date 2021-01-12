Вт, 12.01.2021
Рекомендуем сделать тест и на девятый день самоизоляции, так как болезнь может развиваться и тогда. Ход болезни у нового варианта не отличается от уже имеющегося в Латвии Covid-19. Илзе Арая, представитель SPKC
Илзе Арая, представитель SPKC
  • RUS TVNET
  • Красотка
  • Жизнь
  • Она победила у кандидата "Единой России", и ее любили: "народный мэр" Якутска ушла в отставку - почему?
1
3 мин для прочтения

Она победила у кандидата "Единой России", и ее любили: "народный мэр" Якутска ушла в отставку - почему?

Мэр Якутска Сардана Авксентьева подала в отставку, проработав на своем посту чуть меньше двух с половиной лет. Похоже, этого ждали многие партийцы "Единой России" и совсем не желал народ. "Медуза" рассказала о политике, ее отношениях с властью и народом, а также "внезапном" уходе с поста.

До 11 января Сардана была (и формально остается) единственной главой региональной столицы, которая победила на выборах у кандидата от "Единой России", да и смогла сохранить свой пост. 

Кратко о Сардане

Авксентьеву прозвали "народным мэром", ее любили и знали также за пределами Якутска. Вступив в должность мэра, Сардана продала дорогие внедорожники мэрии, снизила цены в транспорте, а в 2020-м заявила, что запланировано переселение чиновников в опенспейсы на окраине города. Авксентьева также голосовала против поправок к Конституции и поддерживала объявившего себя шаманом Александра Габышева.

Уход с поста

"Сегодня, 11 января, я внесу в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий. Вы знаете, я никогда не держалась ни за власть, ни за должность. Возможно, отсюда и свобода в принятии сложных решений. Прошу, не драматизируйте ситуацию: незаменимых людей нет, а история Якутска отмеряется столетиями", - написала в Instagram глава Якутска.

Причиной Авксентьева назвала проблемы со здоровьем и скорую операцию. 

Своим преемником народный мэр объявила Евгения Григорьева ("Единая Россия"), победителя кремлевского конкурса "Лидеры России". Согласно информации "Медузы", отставки Сарданы уже давно добивались в Кремле.

Авксентьева написала, что согласилась стать советником Григорьева "на общественных началах".

В комментариях к публикациям Сарданы в соцсетях многие раскритиковали выбор преемника. Но самому "народному мэру" пожелали удачи. 

Еще в ноябре СМИ и телеграм-каналы сообщали, что отставка Авксентьевой по состоянию здоровья неизбежна. Сама женщина толком не комментировала это. Спустя два месяца она подала в отставку. Городская дума должна принять ее 14 января.

1

Близкий к администрации президента (АП) источник "Медузы" еще в феврале 2020-го говорил, что "принципиальное решение об уходе Авксентьевой" в Кремле уже было принято. С ней планировали "договориться по-хорошему". 

"Особых претензий по работе к ней не было, она была в контакте (с АП), принимала участие в учебах мэров, она не была несистемным политиком.

Но само ее нахождение на посту, победа над Савиновым были системным сбоем, который надо исправлять",

1

- приводит слова источника "Медуза". 

Как Сардана одержала победу на выборах?

Сардану на выборах поддержал популярный местный политик, депутат  законодательного собрания Владимир Федоров. Он участвовал в выборах от партии "Родина", был фаворитом гонки, но его кандидатура была отозвана с выборов. Политтехнолог, работавший с АП, признавался "Медузе", что этого потребовал Кремль, поскольку не хотели, чтобы на этом месте был "судимый человек со своим мнением".

Федоров в ответ начал открыто поддерживать Авксентьеву.

1

"Народный мэр"

Кроме вышеперечисленного, Авксентьева после избрания завела Instagram, где общалась с горожанами. Владимир Федоров стал первым замом Авксентьевой.

В марте 2019-го во время протестов коренных жителей Якутии (после изнасилования местной жительницы приезжим из Киргизии) мэр была той, кто встречался и разговаривал с протестующими лично. 

Однако Авксентьева сделала шаг в сторону системы, когда вступила в ряды "сторонников" "Единой России", пишет издание.

1

В целом Авксентьева стала известна, в частности, своими инициативами, направленными на сокращение расходов на чиновников. Еще, например, она уволила чиновника, который собирался потратить миллион рублей (примерно 11 тыс. евро) на банкеты с деликатесами.

Как отмечал источник "Медузы", отношения между главой Якутска и главой республики не были враждебными, но были натянутыми.

В сентябре 2019-го Федорова уволили. Причина: диплом бакалавра, а не магистра.

До увольнения Федорова Сардана поддержала шамана Александра Габышева, а летом 2020-го открыто проголосовала против поправок к Конституции, за что активизировались провластные СМИ. 

"Некоторые сайты день за днем продолжают передергивать факты. Да, я, может, и не самый лучший мэр в истории нашего города, но уж точно не самый худший, как пытаются обрисовать.

1

Беспрецедентная ложь полилась на меня после голосования по Конституции. Это было ожидаемо. Не удивлюсь, если еще и какое-нибудь уголовное дело заведут", - писала в Facebook Сардана. Уголовному преследованию за год до этого подвергся один из ее замов.

Одной из последних инициатив Авксентьевой стала продажа здания мэрии в центре города, чтобы администрация перебралась на окраину города, где чиновники сидели бы в опенспейсах, а не в отдельных кабинетах. 

Якутский журналист и политолог Виталий Обедин утверждает, что "большинство считает, что за этим стоит политическое и административное давление".

"Конечно, вишенкой на торте стала совершенно унизительная поездка мэра со своим замом к главе Якутии получать благословение для господина Григорьева. Посмотрите на ситуацию со стороны: больная женщина накануне операции после объявления не то своего, не то вымученного решения зачем-то едет со своим замом-преемником на личный прием к губернатору, потом позирует перед камерами, а тот это все одобряет", - сказал Обедин. 

Последние новости

НАВЕРХ
Back