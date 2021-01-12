Якутский шаман готовится к новому походу на Москву. На этот раз - на белом коне

Как пишет "Медуза", поход намечен на март этого года. Габышев выйдет из Якутска, а добровольцы присоединятся к нему в Иркутске. Примечательно, что его сторонники будут передвигаться на автомобиле, тогда как сам "шаман-воин" - на белом коне.

"Как и запланировано, я буду на коне, остальные, наверное, на технике. Поэтому будем передвигаться быстро. От Иркутска дойдем до Алтая, это место силы всей России. Потом через Сибирь и дойдем до Урала, а там до Москвы рукой подать",

- заявил он в аудиосообщении, опубликованном на YouTube-канале "Новости регионов".

Напомним, весной 2019 года Габышев пошел пешком из Якутска в столицу России, чтобы провести обряд "изгнания Путина". По дороге он был задержан, его отправили на психологическую экспертизу, против него были заведены несколько дел.

В декабре того же года "якутский шаман" предпринял вторую попытку похода, но его почти сразу же задержали и оштрафовали за неповиновение стражам порядка.