Вт, 12.01.2021
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Николай Лукашенко
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Якутский шаман готовится к новому походу на Москву. На этот раз - на белом коне

ФОТО: Ekrānšāviņš no YouTube video

Александр Габышев, известный как "якутский шаман", запланировал новый поход на Москву.

Как пишет "Медуза", поход намечен на март этого года. Габышев выйдет из Якутска, а добровольцы присоединятся к нему в Иркутске. Примечательно, что его сторонники будут передвигаться на автомобиле, тогда как сам "шаман-воин" - на белом коне.

"Как и запланировано, я буду на коне, остальные, наверное, на технике. Поэтому будем передвигаться быстро. От Иркутска дойдем до Алтая, это место силы всей России. Потом через Сибирь и дойдем до Урала, а там до Москвы рукой подать",

- заявил он в аудиосообщении, опубликованном на YouTube-канале "Новости регионов".

Напомним, весной 2019 года Габышев пошел пешком из Якутска в столицу России, чтобы провести обряд "изгнания Путина". По дороге он был задержан, его отправили на психологическую экспертизу, против него были заведены несколько дел.

В декабре того же года "якутский шаман" предпринял вторую попытку похода, но его почти сразу же задержали и оштрафовали за неповиновение стражам порядка.

В третий раз Габышев планировал идти на Москву в марте, а потом летом 2020 года, однако в мае он был помещен в психиатрическую больницу, где провел несколько месяцев.

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