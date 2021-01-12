Якутский шаман готовится к новому походу на Москву. На этот раз - на белом коне
Александр Габышев, известный как "якутский шаман", запланировал новый поход на Москву.
Александр Габышев, известный как "якутский шаман", запланировал новый поход на Москву.
Как пишет "Медуза", поход намечен на март этого года. Габышев выйдет из Якутска, а добровольцы присоединятся к нему в Иркутске. Примечательно, что его сторонники будут передвигаться на автомобиле, тогда как сам "шаман-воин" - на белом коне.
- заявил он в аудиосообщении, опубликованном на YouTube-канале "Новости регионов".
Напомним, весной 2019 года Габышев пошел пешком из Якутска в столицу России, чтобы провести обряд "изгнания Путина". По дороге он был задержан, его отправили на психологическую экспертизу, против него были заведены несколько дел.
В декабре того же года "якутский шаман" предпринял вторую попытку похода, но его почти сразу же задержали и оштрафовали за неповиновение стражам порядка.
В третий раз Габышев планировал идти на Москву в марте, а потом летом 2020 года, однако в мае он был помещен в психиатрическую больницу, где провел несколько месяцев.