В США впервые за 67 лет казнена женщина. Что она сделала?
В США впервые за 67 лет исполнен смертный приговор женщине - она была единственной женщиной, ожидавшей в США смертной казни, сообщает ВВС.
В США впервые за 67 лет исполнен смертный приговор женщине - она была единственной женщиной, ожидавшей в США смертной казни, сообщает ВВС.
В тюрьме штата Индиана был исполнен смертный приговор 52-летней Лизе Монтгомери, которая в 2004 году в штате Миссури задушила беременную женщину, после чего вырезала из ее чрева младенца, которого похитила.
Приговор был исполнен с помощью смертельной инъекции. На этой неделе суд в США отклонил просьбу адвокатов женщины о переносе исполнения приговора.
Адвокаты пытались добиться отложения выполнения смертного приговора, основываясь на том, что Монтгомери была душевно больна. Защитники также утверждали, что сама обвиняемая в детстве страдала от эмоционального и сексуального насилия.
Адвокаты выразили мнение, что в момент совершения преступления Монтгомери полностью потеряла связь с реальностью, поэтому не осознавала, что делает.
Суд эту просьбу адвокатов отклонил.
Монтгомери была осуждена в 2007 году. С того времени она ожидала смертной казни в техасской тюрьме, где получала и психиатрическое лечение.
В предыдущий раз женщина в США была казнена в 1953 году. Ее звали Бонни Хэди. В 1953 году она похитила и убила ребенка. Женщину отправили в газовую камеру.