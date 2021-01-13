Ср, 13.01.2021
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Иева Яунземе, глава СГД
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В США впервые за 67 лет казнена женщина. Что она сделала?

В США впервые за 67 лет исполнен смертный приговор женщине - она была единственной женщиной, ожидавшей в США смертной казни, сообщает ВВС.

В тюрьме штата Индиана был исполнен смертный приговор 52-летней Лизе Монтгомери, которая в 2004 году в штате Миссури задушила беременную женщину, после чего вырезала из ее чрева младенца, которого похитила.

ФОТО: Reuters

Приговор был исполнен с помощью смертельной инъекции. На этой неделе суд в США отклонил просьбу адвокатов женщины о переносе исполнения приговора.

Адвокаты пытались добиться отложения выполнения смертного приговора, основываясь на том, что Монтгомери была душевно больна. Защитники также утверждали, что сама обвиняемая в детстве страдала от эмоционального и сексуального насилия.

Адвокаты выразили мнение, что в момент совершения преступления Монтгомери полностью потеряла связь с реальностью, поэтому не осознавала, что делает.

Суд эту просьбу адвокатов отклонил.

Монтгомери была осуждена в 2007 году. С того времени она ожидала смертной казни в техасской тюрьме, где получала и психиатрическое лечение.

В предыдущий раз женщина в США была казнена в 1953 году. Ее звали Бонни Хэди. В 1953 году она похитила и убила ребенка. Женщину отправили в газовую камеру.

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