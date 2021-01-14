В Огре полиция, игнорируя ограничения, обедает в кафе. Их действия проверит самоуправление

Председатель совета Эгилс Хельманис (VL-TB/LNNK) на заседании муниципального комитета 14 января проинформировал, что действия руководства муниципальной полиции по нарушению государственных ограничений по снижению распространения Covid-19 будут оценены.

Ранее, передача канала TV3 Bez tabu показала сюжет, в котором рассказывалось, что глава полиции Огрского края - Угис Улманис и его заместитель Эрикс Дичс, во время режима ЧС, когда все заведения общепита закрыты, обедают в Rush cafe в Огре.

Помимо них в кафе были замечены и другие люди, нарушавшие требования эпидемиологической безопасности.

Самоуправление напоминает, что действующие поправки к закону разрешают заведениям работать только на вынос, поэтому в данном случае Rush cafe нарушило правила, разрешив клиентам обедать на месте.

Ввиду вышеизложенного Хельманис признал, что правила безопасности были нарушены, и пообещал провести соответствующую проверку. По его словам, каждый может ошибаться, но нести ответственность за свои действия, признавая свои ошибки, необходимо всегда. В этом случае руководство муниципальной полиции должно принести извинения общественности за свои действия в нарушение национальных мер по сдерживанию Covid-19.

Пресс-секретарь Государственной полиции Ансе Розите заверила LETA, что в отношении предприятия возбуждено административное дело за невыполнение постановления правительства.

Административное дело было также возбуждено против двух посетителей, запечатленных на видео, так как они находились в помещении без масок для лица.