В Брюсселе из-за погромов возле участка полиции задержано более ста человек

В Брюсселе после беспорядков возле одного из полицейских участков задержано более ста человек, сообщил министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн в четверг, 14 января. Накануне около пятисот человек устроили акцию протеста возле этого участка из-за смерти 23-летнего мужчины, скончавшегося после проверки на соблюдение коронавирусных ограничений.

Вечером 13 января демонстранты, по сообщению полиции, жгли мусорные контейнеры, били стекла и громили автомобили. В ходе беспорядков пострадали один погромщик и четверо полицейских. Из-за акции протеста временно застрял в своем автомобиле король бельгийцев Филипп, ехавший из дворца в центре Брюсселя в замок Лакен в северной части столицы Бельгии. Автомобиль монарха не пострадал. Через короткое время кортеж Филиппа и охранников возобновил движение.

Согласно предварительным данным, 23-летний мужчина, смерть которого стала поводом для протестов, скончался 9 января в результате остановки сердца.