Скандал в королевской семье: родственник Елизаветы II обвиняется в попытке изнасилования
34-летний родственник королевы Елизаветы II Саймон Патрик Боуз-Лайон признал себя виновным в попытке изнасилования 26-летней женщины, сообщает BBC.
34-летний родственник королевы Елизаветы II Саймон Патрик Боуз-Лайон признал себя виновным в попытке изнасилования 26-летней женщины, сообщает BBC.
Саймон Боуз-Лайон, внучатый племянник, королевы Елизаветы II, в феврале прошлого года напал на женщину на вечеринке в фамильном замке Глэмис.
Он изрядно выпил и стал домогаться девушки. Ночью Саймон Боуз-Лайон ворвался в комнату жертвы, после чего начал грубо приставать, несмотря на сопротивление девушки. Как пишет издание, он целовал ее, пытался раздеть и насильно уложить на кровать.
Девушке удалось написать сообщение с просьбой о помощи другу, с которым она приехала на вечеринку. Это ее спасло.
Сам Саймон вину признал и списал все на сильное алкогольное опьянение.
"Очевидно, я слишком много выпил в ту ночь. Однако алкоголь не является оправданием моим действиям. Я не думал, что когда-либо смогу так поступить, но я беру на себя ответственность за то, что произошло.
Я приношу свои извинения женщине, а также семье, друзьям и коллегам за причиненные мной страдания", - признается Боуз-Лайон.
Как сообщает издание, девушка на следующий день подала заявление в полицию. Саймону грозит до пяти лет лишения свободы. Его имя также внесено в реестр сексуальных преступников Великобритании.