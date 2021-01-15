Скандал в королевской семье: родственник Елизаветы II обвиняется в попытке изнасилования

Саймон Боуз-Лайон, внучатый племянник, королевы Елизаветы II, в феврале прошлого года напал на женщину на вечеринке в фамильном замке Глэмис.

Он изрядно выпил и стал домогаться девушки. Ночью Саймон Боуз-Лайон ворвался в комнату жертвы, после чего начал грубо приставать, несмотря на сопротивление девушки. Как пишет издание, он целовал ее, пытался раздеть и насильно уложить на кровать.

Девушке удалось написать сообщение с просьбой о помощи другу, с которым она приехала на вечеринку. Это ее спасло.

Сам Саймон вину признал и списал все на сильное алкогольное опьянение.

"Очевидно, я слишком много выпил в ту ночь. Однако алкоголь не является оправданием моим действиям. Я не думал, что когда-либо смогу так поступить, но я беру на себя ответственность за то, что произошло.

Я приношу свои извинения женщине, а также семье, друзьям и коллегам за причиненные мной страдания", - признается Боуз-Лайон. 2