"За такие ​​деньги можно купить "целый дом!": рижанка возмущена ценами на игрушки

Дочь Аннии хотела получить на день рождения куклу Эльзу - героиню самого популярного мультфильма "Холодное сердце". Изначально Анния посмотрела предложение в магазине Elkor - кукла стоила 25 евро.

Анния была убеждена, что в интернет-магазине 220.lv товар должен быть дешевле, но не тут-то было: цена идентичной игрушки - 73 евро. Стоит отметить, что в других интернет-магазинах кукла стоила гораздо дешевле.

Женщина рассказала передаче: "Я не понимаю, почему в то время, когда мы не можем ходить в магазины и должны делать покупки в интернет-магазине, цена там намного выше? Неужели нам действительно нужно переплачивать? Если бы разница была в десять евро, но разница действительно большая. За такие деньги можно купить "целый дом!".

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu на латышском языке

Хотя разница в цене значительная, защитники прав потребителей не усмотрели недобросовестной коммерческой практики!

Перед праздником может случиться так, что магазины поднимают цены - если спрос превышает предложение, цена может вырасти. Это не нарушение, но покупателям рекомендуется сравнивать цены в нескольких магазинах. 4