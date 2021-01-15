КНДР на параде продемонстрировала новые баллистические ракеты

Парад прошел в честь завершения конгресса правящей Трудовой партии. Его на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне принял лидер государства Ким Чен Ын.

На параде демонстрировалась тяжелая военная техника, в том числе танки и пусковые установки ракет, пишет Deutsche Welle.

Галерея: Военный парад в КНДР

Эксперты указывают, что на параде можно было увидеть новые варианты баллистических ракет близкого радиуса действия.

Новой запускаемой с подлодки ракете дано название Pukguksong-5. Это может быть улучшенный вариант ракеты Pukguksong-4, которая впервые была продемонстрирована на военном параде в октябре.

"Новая ракета определенно выглядит длиннее", - указала в Twitter исследователь Калифорнийского центра исследований в области нераспространения ядерного оружия Майкл Дуйкман.

На параде в четверг не были замечены межконтинентальные баллистические ракеты, продемонстрированные в октябре.

Они могут быть оборудованы ядерными боеголовками и способны достигнуть целей по всем США, допускают эксперты.