Пт, 15.01.2021
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КНДР на параде продемонстрировала новые баллистические ракеты

ФОТО: AFP/SCANPIX

Вечером в четверг Северная Корея на параде вооруженных сил в Пхеньяне продемонстрировала новые баллистические ракеты, в том числе ракету, запускаемую с новой подводной лодки, сообщили официальные СМИ КНДР.

Парад прошел в честь завершения конгресса правящей Трудовой партии. Его на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне принял лидер государства Ким Чен Ын.

На параде демонстрировалась тяжелая военная техника, в том числе танки и пусковые установки ракет, пишет Deutsche Welle.

Галерея: Военный парад в КНДР

Эксперты указывают, что на параде можно было увидеть новые варианты баллистических ракет близкого радиуса действия.

Новой запускаемой с подлодки ракете дано название Pukguksong-5. Это может быть улучшенный вариант ракеты Pukguksong-4, которая впервые была продемонстрирована на военном параде в октябре.

"Новая ракета определенно выглядит длиннее", - указала в Twitter исследователь Калифорнийского центра исследований в области нераспространения ядерного оружия Майкл Дуйкман.

На параде в четверг не были замечены межконтинентальные баллистические ракеты, продемонстрированные в октябре.

Они могут быть оборудованы ядерными боеголовками и способны достигнуть целей по всем США, допускают эксперты.

КНДР уже проводила испытания запускаемых с подводных лодок ракет, выстреливая их из устройств, находящихся под водой. Как указывают эксперты, Северная Корея работает над разработкой подлодок, на вооружение которых могут попасть эти новые баллистические ракеты.

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