Кардиолог: что делать, чтобы коронавирусная инфекция не "ударила" по сосудам?

Такая тенденция отражается и в статистике, которая показывает, что больше всего количество смертей наблюдается среди людей старше 50 лет. Согласно статистике Центра контроля и профилактики заболеваний, в первые шесть месяцев 2020 года сердечно-сосудистые заболевания были основной причиной смерти в нашей стране. С этим диагнозом умерло 7659 человек. К примеру, за этот период 2953 человека умерли от онкологии, а от коронавируса - 32 человека.

Кардиолог клиники Сантара Вильнюсского университета Милда Ковайте, искренне сожалеет о том, что многие жители до сих пор не оценили коварство коронавируса. Люди по прежнему считают, что это просто разновидность простуды, но на самом деле это заболевание может нанести гораздо больший вред здоровью. Согласно многочисленным исследованиям воздействия коронавируса на хронические заболевания, ученые пришли к выводу, что необходимо как укреплять иммунитет, так и позаботиться о системе кровообращения. По мнению ученых, тромбоз - одно из самых опасных осложнений Covid-19.

Как инфекция COVID-19 влияет на сердечно-сосудистые заболевания?

Замечено, что некоторые пациенты с коронавирусной инфекцией умирают от осложнений в виде тромбоза. Есть несколько механизмов, которые приводят к развитию венозного тромбоза, а также артериального тромбоза, хотя он встречается реже. Согласно различным исследованиям, около 20-30% пациентов, проходящих лечение в больнице от коронавирусной инфекции, подвержены риску тромбоза, в то время как пациенты находящиеся в реанимации, имеют еще более высокий риск тромбоза - около 50%. Тромбы могут образовываться даже в кровеносных сосудах легких. Это свидетельствует о том, что коронавирус провоцирует опасное протромботические состояние.

В чем важность этого научного исследования?

Некоторое время считалось, что коронавирус больше всего поражает легочную ткань, поражая альвеолы ​​легких. Исследования показали, что коронавирус также может повреждать эндотелиальные клетки, внутренние стенки кровеносных сосудов. Коронавирусная инфекция вызывает общую воспалительную реакцию в организме, которая активирует систему свертывания крови и увеличивает риск образования тромбов в кровеносных сосудах. Обычно это происходит в венах (тромбоз глубоких вен ног). В конечном итоге эти сгустки крови могут перемещаться с током крови к кровеносным сосудам в легких. Когда они забиваются, возникает еще больший недостаток кислорода.

У некоторых пациентов наблюдалась диссеминированная внутрисосудистая коагуляция, что свидетельствует о явном нарушении системы свертывания крови. Во время этого заболевания сгустки образуются в некоторых кровеносных сосудах, но в других местах они кровоточат, что приводит к истощению факторов свертывания. Поэтому все госпитализированные пациенты с коронавирусной инфекцией с первого дня получают профилактическую дозу антикоагулянтов. Такое лечение можно продолжать и после выписки из больницы. В настоящий момент ученые установили, какую дозу антикоагулянтов следует давать при обнаружении инфекции Covid-19.

Одна из естественных альтернатив для профилактики нарушений кровообращения и тромбоза - наттокиназа, фермент, полученный из ферментированных соевых бобов. 1