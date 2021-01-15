Кардиолог: что делать, чтобы коронавирусная инфекция не "ударила" по сосудам?

Можно ли использовать результаты исследования в клинической практике?
Каждое исследование важно. Теперь мы знаем, что все пациенты, госпитализированные с инфекцией Covid-19, должны принимать лекарства, снижающие свертываемость крови.
Семейным врачам важно, чтобы пациенты, выписанные из больницы, находились под тщательным наблюдением дома. Бывают случаи, когда выписанный из больницы внезапно умирает дома. И одна из причин - тромбоэмболическое осложнение. Таким образом, коронавирус увеличивает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.
Некоторые думают, что коронавирус ведет себя как вирус гриппа, потому что люди ощущают схожие симптомы
Грипп не связан с тромбозом. Грипп вызывает пневмонию (как коронавирус, который напрямую поражает альвеолоциты легких). Грипп также может повредить клетки сердечной мышцы и вызвать острую сердечную недостаточность. Это осложнение связано с повышенной смертностью, которая наблюдается и у молодых людей.
Между тем коронавирус более опасен для пожилых людей, особенно страдающих различными хроническими заболеваниями. Однако мы никогда не можем гарантировать, что ребенок, зараженный коронавирусом, не умрет. Коронавирус также вызывает тромбоэмболические осложнения у молодых, трудоспособных людей.
К сожалению, мы не знаем какие последствия будут у людей переболевших Covid-19, поскольку такие данные еще не собраны.
Понятно, что массовая заболеваемость коронавирусной инфекцией увеличивает рост сердечно-сосудистых заболеваний, а также смертность.
Будут более тяжелые сердечные приступы и последствия других запущенных заболеваний. Об этом мы узнаем, когда число людей, инфицированных и умерших в результате пандемии, станет меньше. Но уже сегодня ясно, что увеличится количество пациентов с хроническими заболеваниями и их состояние ухудшится.
Чем могут быть полезны препараты растительного происхождения?
В организме человека есть несколько ферментов, отвечающих за свертывание крови, но есть только один - плазмин, который расщепляет нерастворимые белки крови или фибрин (в некоторых случаях полезен фибрин, например, рана не может зажить без фибрина).
В свое время было доказано, что растительные вещества хорошо расщепляют фибрин. Например, наттокиназа. В 1980 году японский ученый Хироюки Суми доказал, что наттокиназа способна расщеплять фибрин аналогично плазмину в организме человека, но наттокиназа действует примерно в четыре раза активнее.
Хотя до сих пор нет достаточного количества клинических испытаний о наттокиназа и Covid-19, но все больше врачей и ученых предлагают использовать наттокиназу в качестве средства уменьшения осложнений, связанных с Covid-19.
Обычные тромболитические препараты являются инъекционными, короткодействующими и вызывают побочные эффекты, поэтому они не подходят для длительной профилактики тромбоза, но наттокиназа может улучшить клинический прогноз у пациентов с инфекционными и воспалительными заболеваниями.
Во время карантина многие люди вынуждены отказываться от активного образа жизни? Что рекомендуют кардиологи?
Проблема в том, что карантин привел к множеству серьезных ограничений, и как следствие - малоподвижному образу жизни. И это опасно для сосудов. Есть и другие факторы риска, например ожирение.