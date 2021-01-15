Пт, 15.01.2021
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Алексей Навальный
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Кардиолог: что делать, чтобы коронавирусная инфекция не "ударила" по сосудам?

ФОТО: Пресс-фото

Коронавирус может вызвать серьезные осложнения, когда тромбы "закупоривают" сосуды. Кардиологи предупреждают, что мишенью этого вируса являются не только клетки ткани легких, но он также может проникнуть в эндотелий или внутренние ткани кровеносных сосудов, что может привести к сердечному приступу или инсульту. 

Такая тенденция отражается и в статистике, которая показывает, что больше всего количество смертей наблюдается среди людей старше 50 лет. Согласно статистике Центра контроля и профилактики заболеваний, в первые шесть месяцев 2020 года сердечно-сосудистые заболевания были основной причиной смерти в нашей стране. С этим диагнозом умерло 7659 человек. К примеру, за этот период 2953 человека умерли от онкологии, а от коронавируса - 32 человека.

Кардиолог клиники Сантара Вильнюсского университета Милда Ковайте, искренне сожалеет о том, что многие жители до сих пор не оценили коварство коронавируса. Люди по прежнему считают, что это просто разновидность простуды, но на самом деле это заболевание может нанести гораздо больший вред здоровью. Согласно многочисленным исследованиям воздействия коронавируса на хронические заболевания, ученые пришли к выводу, что необходимо как укреплять иммунитет, так и позаботиться о системе кровообращения. По мнению ученых, тромбоз - одно из самых  опасных осложнений Covid-19.

Как инфекция COVID-19 влияет на сердечно-сосудистые заболевания?

Замечено, что некоторые пациенты с коронавирусной инфекцией умирают от осложнений в виде тромбоза. Есть несколько механизмов, которые приводят к развитию венозного тромбоза, а также артериального тромбоза, хотя он встречается реже. Согласно различным исследованиям, около 20-30% пациентов, проходящих лечение в больнице от коронавирусной инфекции, подвержены риску тромбоза, в то время как пациенты находящиеся  в реанимации, имеют еще более высокий риск тромбоза - около 50%. Тромбы могут образовываться даже в кровеносных сосудах легких. Это свидетельствует о том, что коронавирус провоцирует опасное протромботические состояние.

В чем важность этого научного исследования?

Некоторое время считалось, что коронавирус больше всего поражает легочную ткань, поражая альвеолы ​​легких. Исследования показали, что коронавирус также может повреждать эндотелиальные клетки, внутренние стенки кровеносных сосудов. Коронавирусная инфекция вызывает общую воспалительную реакцию в организме, которая активирует систему свертывания крови и увеличивает риск образования тромбов в кровеносных сосудах. Обычно это происходит в венах (тромбоз глубоких вен ног). В конечном итоге эти сгустки крови могут перемещаться с током крови к кровеносным сосудам в легких. Когда они забиваются, возникает еще больший  недостаток кислорода.

У некоторых пациентов наблюдалась диссеминированная внутрисосудистая коагуляция, что свидетельствует о явном нарушении системы свертывания крови. Во время этого заболевания сгустки образуются в некоторых кровеносных сосудах, но в других местах они кровоточат, что приводит к истощению факторов свертывания. Поэтому все госпитализированные пациенты с коронавирусной инфекцией с первого дня получают профилактическую дозу антикоагулянтов. Такое лечение можно продолжать и после выписки из больницы. В настоящий момент ученые установили, какую дозу антикоагулянтов следует давать при обнаружении инфекции Covid-19.

Одна из естественных альтернатив для профилактики нарушений кровообращения и тромбоза - наттокиназа, фермент, полученный из ферментированных соевых бобов.

По сравнению с другими антикоагулянтами и фибринолитиками, наттокиназа не вызывает побочных эффектов и легко всасывается в кишечном тракте. Есть страны, где наттокиназа даже включена в схемы лечения анестезиологом. Наттокиназа рекомендуется в сочетании с гепарином.

Можно ли использовать результаты исследования в клинической практике?

Каждое исследование важно. Теперь мы знаем, что все пациенты, госпитализированные с инфекцией Covid-19, должны принимать лекарства, снижающие свертываемость крови.

Семейным врачам важно, чтобы пациенты, выписанные из больницы, находились под тщательным наблюдением дома. Бывают случаи, когда выписанный из больницы внезапно умирает дома. И одна из причин - тромбоэмболическое осложнение. Таким образом, коронавирус увеличивает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Некоторые думают, что коронавирус ведет себя как вирус гриппа, потому что люди ощущают схожие симптомы

Грипп не связан с тромбозом. Грипп вызывает пневмонию (как коронавирус, который напрямую поражает альвеолоциты легких). Грипп также может повредить клетки сердечной мышцы и вызвать острую сердечную недостаточность. Это осложнение  связано с повышенной смертностью, которая наблюдается и у молодых людей.

Между тем коронавирус более опасен для пожилых людей, особенно страдающих различными хроническими заболеваниями. Однако мы никогда не можем гарантировать, что ребенок, зараженный коронавирусом, не умрет. Коронавирус также вызывает тромбоэмболические осложнения у молодых, трудоспособных людей.

К сожалению, мы не знаем какие последствия будут у людей переболевших Covid-19, поскольку такие данные еще не собраны.  

Понятно, что массовая заболеваемость коронавирусной инфекцией увеличивает  рост сердечно-сосудистых заболеваний, а также смертность.

Будут более тяжелые сердечные приступы и последствия других запущенных заболеваний. Об этом мы узнаем, когда число людей, инфицированных и умерших в результате пандемии, станет меньше. Но уже сегодня ясно, что увеличится количество пациентов с хроническими заболеваниями и их состояние ухудшится.

Чем могут быть полезны препараты растительного происхождения?

В организме человека есть несколько ферментов, отвечающих за свертывание крови, но есть только один - плазмин, который расщепляет нерастворимые белки крови или фибрин (в некоторых случаях полезен фибрин, например, рана не может зажить без фибрина). 

В свое время было доказано, что растительные вещества хорошо расщепляют фибрин. Например, наттокиназа. В 1980 году японский ученый Хироюки Суми  доказал, что наттокиназа способна расщеплять фибрин аналогично плазмину в организме человека, но  наттокиназа  действует примерно в четыре раза активнее.

Хотя до сих пор нет достаточного количества клинических испытаний о наттокиназа  и Covid-19, но все больше врачей и ученых предлагают использовать наттокиназу в качестве средства уменьшения осложнений, связанных с Covid-19. 

Обычные тромболитические препараты являются инъекционными, короткодействующими и вызывают побочные эффекты, поэтому они не подходят для длительной профилактики тромбоза, но наттокиназа   может улучшить клинический прогноз у пациентов с инфекционными и воспалительными заболеваниями.

Во время карантина многие люди вынуждены отказываться от активного образа жизни? Что рекомендуют кардиологи?

Проблема в том, что карантин привел к множеству серьезных ограничений, и как следствие - малоподвижному образу жизни. И это опасно для сосудов. Есть и другие факторы риска, например ожирение.

Здоровый образ жизни, коррекция веса, сбалансированное питание - это очень важно во время карантина. Мы не можем позволить себе расслабиться и забыть о здоровом образе жизни.

Во время карантина нужно заниматься спортом, гимнастикой, не лениться работать  мышцами и заботиться о кровообращении. Если мы большую часть дня сидим и мало двигаемся, из-за этого замедляется кровоток и как следствие, тромбы образуются быстрее. 

Людям, ведущим малоподвижный образ жизни, следует обогащать пищу активными веществами, снижающими риск образования тромбов.

Можно ли сказать, что при подозрении на коронавирусную инфекцию или положительный результат анализа, необходимо также позаботиться и о кровообращении?

Если инфицированный человек лечится дома, полезно обогатить организм не только витаминами и минералами, но и ферментом наттокиназы. Мы  должны стараться избегать развития тяжелой формы инфекции Covid-19 и риска образования тромбов. Между тем, аспирин и антикоагулянты не рекомендуются пациентам, не получающим стационарного лечения. Не может быть так, что пациент решил попить аспирин и все будет хорошо. Должны быть четкие указания, когда и в какой дозировке можно использовать аспирин.  И это может решить только врач.

Антиоксиданты также необходимы для хорошего кровообращения, и одним из самых сильных является содержащийся в оливковом масле гидрокситирозол. Он не только нейтрализует свободные радикалы, но и укрепляет антиоксидантные системы организма. 

Лабораторные тесты показали противовирусную активность гидрокситирозола - этой небольшой молекулы полифенола удалось успешно уменьшить различные разновидности вирусов гриппа, а также возбудителей свиного и птичьего гриппа.

Еще один важный совет по поводу коронавирусной инфекции: нельзя прекращать прием лекарства, если его назначил кардиолог. В случае коронавирусной инфекции лечение сердечно-сосудистых заболеваний дает больше шансов на выживание.

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