Сб, 16.01.2021
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Правительство Нидерландов уходит в отставку из-за скандала с пособиями

Премьер-министра Нидерландов Марка Рютте ФОТО: FILIP SINGER / EPA

Правительство премьер-министра Нидерландов Марка Рютте уходит в отставку из-за скандала с пособиями по уходу за детьми, передает "РИА Новости" со ссылкой на голландский телеканал NOS.

Речь идет об инциденте, когда в декабре 2020 года парламентский комитет опубликовал результаты расследования, в время которого было выяснено, что многие родители были ошибочно обвинены Государственным налоговым и таможенным управлением Нидерландов в злоупотреблении системой детских пособий.

Ошибки были совершены в отношении как минимум 9 000 семей.

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Вина за ситуацию возлагается на министров, госслужащих, депутатов парламента и даже суды, которые не оказали помощи семьям, оказавшимся в крайне сложном финансовом положении после того, как их обязали выплатить полученные ранее деньги обратно в казну. В некоторых случаях речь шла о десятках тысяч евро.

Многие люди лишились домов, работы и права попечительства над своими детьми

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"Государство не смогло выполнить свои обязанности по защите слабых, произошел серьезный сбой. Невинные люди были признаны злоумышленниками, их жизни разрушены, а парламент был некорректно и не в полной мере проинформирован об этом", - цитирует ТАСС Рютте.

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