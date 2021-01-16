Правительство Нидерландов уходит в отставку из-за скандала с пособиями

Речь идет об инциденте, когда в декабре 2020 года парламентский комитет опубликовал результаты расследования, в время которого было выяснено, что многие родители были ошибочно обвинены Государственным налоговым и таможенным управлением Нидерландов в злоупотреблении системой детских пособий.

Ошибки были совершены в отношении как минимум 9 000 семей. 1

Вина за ситуацию возлагается на министров, госслужащих, депутатов парламента и даже суды, которые не оказали помощи семьям, оказавшимся в крайне сложном финансовом положении после того, как их обязали выплатить полученные ранее деньги обратно в казну. В некоторых случаях речь шла о десятках тысяч евро.

Многие люди лишились домов, работы и права попечительства над своими детьми 1