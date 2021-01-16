Илзе Винькеле рассказала об уходе за отцом, которого ласково называет paps

Как уже сообщал RUS TVNET, после отставки с поста министра здравоохранения Илзе Винькеле прокомментировала, что поедет к отцу, и, если понадобится, готова и дрова рубить, и чистить снег. На закономерный вопрос ведущего, как обстоят дела на данный момент, политик пояснила, что действительно уже побывала у отца, сейчас на несколько дней вернулась в Ригу и, очевидно, снова поедет к отцу.

Отдельно отметим, что своего отца Винькеле называет paps, а еще у бывшего министра есть младший брат.

"Мой paps (папа) в ноябре, к сожалению, попал в больницу с ожогами. Он только с прошлой пятницы дома, после двух месяцев в больнице, и акклиматизация, сложности передвижения означают, что за ним требуется уход, и мы с братом это и делаем", - поделилась она.

Винькеле добавила, что в ближайшем будущем часто будет с отцом в родном городе Резекне.

На уточняющий вопрос, можно ли сейчас назвать Винькеле безработной, она ответила: "Я без работы, но не в статусе безработной в понимании Государственного агентства занятости". Политик отметила, что не планирует воспользоваться пособием по безработице, хотя ничего постыдного и осудительного в этом не видит - министры, депутаты - такие же люди и имеют право на все те же пособия, что и другие члены общества.

По признанию экс-министра, в самых ближайших планах у нее пойти на лыжах. Также она не исключает и следующее "карантинное диско" в скором будущем.

Помимо прочего, в программе Arī cilvēks Илзе Винькеле оценила свою работу в правительстве во время Covid-19, обсудила с ведущим вызвавший широкий резонанс вопрос вакцинации, ситуацию в коалиции после голосования по законопроекту о внесении поправок в Сатверсме и многое другое.