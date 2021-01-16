Илзе Винькеле рассказала об уходе за отцом, которого ласково называет paps
Илзе Винькеле стала новым гостем передачи Arī cilvēks портала Apollo, где, среди прочего, поделилась личным.
Илзе Винькеле стала новым гостем передачи Arī cilvēks портала Apollo, где, среди прочего, поделилась личным.
Как уже сообщал RUS TVNET, после отставки с поста министра здравоохранения Илзе Винькеле прокомментировала, что поедет к отцу, и, если понадобится, готова и дрова рубить, и чистить снег. На закономерный вопрос ведущего, как обстоят дела на данный момент, политик пояснила, что действительно уже побывала у отца, сейчас на несколько дней вернулась в Ригу и, очевидно, снова поедет к отцу.
Отдельно отметим, что своего отца Винькеле называет paps, а еще у бывшего министра есть младший брат.
"Мой paps (папа) в ноябре, к сожалению, попал в больницу с ожогами. Он только с прошлой пятницы дома, после двух месяцев в больнице, и акклиматизация, сложности передвижения означают, что за ним требуется уход, и мы с братом это и делаем", - поделилась она.
Винькеле добавила, что в ближайшем будущем часто будет с отцом в родном городе Резекне.
На уточняющий вопрос, можно ли сейчас назвать Винькеле безработной, она ответила: "Я без работы, но не в статусе безработной в понимании Государственного агентства занятости". Политик отметила, что не планирует воспользоваться пособием по безработице, хотя ничего постыдного и осудительного в этом не видит - министры, депутаты - такие же люди и имеют право на все те же пособия, что и другие члены общества.
По признанию экс-министра, в самых ближайших планах у нее пойти на лыжах. Также она не исключает и следующее "карантинное диско" в скором будущем.
Помимо прочего, в программе Arī cilvēks Илзе Винькеле оценила свою работу в правительстве во время Covid-19, обсудила с ведущим вызвавший широкий резонанс вопрос вакцинации, ситуацию в коалиции после голосования по законопроекту о внесении поправок в Сатверсме и многое другое.
Видео: Илзе Винькеле в программе Arī cilvēks