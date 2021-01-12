Винькеле рассказала, чем планирует заниматься после отставки
Бывший министр здравоохранения Илзе Винькеле призналась изданию Privātā Dzīve, что отставка стала для нее даже своего рода облегчением, и рассказала, чем планирует заниматься в дальнейшем.
Бывший министр здравоохранения Илзе Винькеле призналась изданию Privātā Dzīve, что отставка стала для нее даже своего рода облегчением, и рассказала, чем планирует заниматься в дальнейшем.
Говоря об ощущениях, Винькеле заявила, что сейчас главное - утолить хроническую жажду сна, взяв отпуск, который она не брала три года.
"Не знаю, останусь ли в политике. По крайней мере пару недель не буду об этом думать. Буду думать только о семье, папе и своих домашних животных.
Поеду в деревню к отцу, которого только выписали из больницы. Буду делать все, что нужно делать. Нужно будет сгребать снег - сгребу, дрова колоть - наколю", - сказала уже бывший министр.
Как сообщалось, Кариньш подписал распоряжение об отставке предыдущего министра здравоохранения Илзе Винькеле. Новым министром здравоохранения был назначен Даниэль Павлютс.