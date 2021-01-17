Навальный вернулся в Москву. В аэропорту его задержали

Утром в воскресенье возле аэропорта Внуково были замечены автозаки, сообщает Telegram-канал Avtozak Live.

Навального подвезли сразу к трапу самолета, следующего из Берлина в Москву.

Он прибыл в аэропорт Берлина и прошел регистрацию на рейс вместе с супругой и еще двумя людьми.

Зона прилетов международных рейсов во Внуково огорожена. pic.twitter.com/UHM3CDVL1G — Тот самый Мартин (@martin_camera) January 17, 2021

В самолете Навальный занял свое место в 13-ряду, ответил на несколько вопросов журналистов.

Перед тем, как политик сел в самолет, из него высадили буйного пассажира, спорившего со стюардессой.

"Водочки нам принеси, мы домой летим":

Около 16:20 по латвийскому времени самолет взлетел.

Видео: Навальный пообщался с журналистами

Как сообщила "Медуза", в то время в аэропорту Внуково собрались сторонники оппозиционера, ожидающие его прилета. В итоге, были задержаны Любовь Соболь, Константин Котов и Руслан Шаведдинов.

Также был задержан корреспондент "Новой газеты" Влад Докшин, помощник Навального Илья Пахомов, юрист Алексей Молокоедов и менеждер штаба Навального Анастасия Кадетова.

Примечательно, что во Внуково собрались не только сторонники Навального, но и группа фанатов Ольги Бузовой - они хотели встретить своего кумира в аэропорту, куда та должна была прилететь из Санкт-Петербурга.

а вот и ДОЛГОЖДАННОЕ исполнение песни «Мало половин» от фанатов Ольги Бузовой, прямо перед забором, который отгораживает международную зону прилёта Внуково pic.twitter.com/79jRTSDZlL — Liza Fokht (@lizafoht) January 17, 2021

Ближе ко времени прилета ОМОН начал вытеснять на улицу людей, собравшихся на входе в аэропорт, задержания проходили и на улице.

Всего в зоне прилета собралось около 300 человек.

Уже в небе над Москвой самолет перенаправили из Внуково в аэропорт Шереметьево. 1

Вскоре после 19 часов по латвийскому времени самолет приземлился в Шереметьево.

"Медуза" со ссылкой на "Медиазону" сообщила, что полиция перекрыла Ленинградское шоссе в районе МКАДа по пути в аэропорт Шереметьево - открыта всего одна полоса.

Перед прохождением паспортного контроля в Шереметьево Навальный дал короткое интервью:

"Не могу сказать, что это мой выбор - возвращаться в Россию. Такой вопрос не стоял ни одну секунду. Они поставили авиационную безопасность под угрозу. Я совершенно счастлив что прилетел, это мой лучший день за последние 5 месяцев. Здесь мой дом, я не боюсь, я знаю, что прав, уголовные дела против меня сфабрикованы". 1

На паспортном контроле к политику подошли полицейские и попросили проследовать за ним. Его увели, адвокату с ним пройти не разрешили. Стражи порядка отказались сообщить Навальному, задержан ли он.

"Настоящее время" сообщило, что Навальному не поставили штамп о прилете в Россию, формально он был задержан в свободной зоне аэропорта. Супруге Навального Юлии, как и остальным пассажирам, штамп поставили.

"17 января 2020 года в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по городу Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального А.А. определит суд. До решения суда, он будет находиться под стражей", 1

- свидетельствует сообщение УФСИН.

Кстати, Бузова, самолет которой также перенаправили из Внуково в Шереметьево, в Instagram фактически сообщила, что группа девушек в аэропорту Внуково, называвших себя ее фанатками, на самом деле ими не являлись: "До меня доходят разные слухи. Приятно, конечно, что моей фамилией так искусно пользуются разные люди, понятно, что популярнее меня только один человек. Но вся достоверная информация только на моей странице, и меня могут встречать поклонники, но о том, во сколько будет прилет, знало только три человека. Вопросов много, если среди них есть мои поклонники, я вас люблю, больше комментариев давать не буду."

После задержания политика с совместным заявлением МИД стран Балтии выступил Эдгар Ринкевич.