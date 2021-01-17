Вс, 17.01.2021
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Полиция Эквадора конфисковала 1,3 тонны кокаина. Его должны были доставить в Эстонию

Кокаин. Иллюстративное фото. ФОТО: AFP/SCANPIX

Полиция Эквадора конфисковала 1,3 тонны кокаина в отправляемом в Эстонию контейнере, сообщил в субботу министр внутренних дел страны Патрисио Пазминьо, пишет Rus.Postimees.

Наркотики обнаружили с помощью служебной собаки в порту Гуаякиль, передает.

"Наркотики были обнаружены с помощью собаки Гаро в контейнере, который должны были доставить в Европу, в Эстонию", - сообщил министр в Twitter, также разместив фотографии конфискованного контейнера.

В 2020 году полиция Эквадора задержала рекордное количество кокаина - 128 тонн. Предыдущий рекорд в 110 тонн пришелся на 2016 год.

Эквадор граничит с Колумбией и Перу, которые, по данным ООН, являются крупнейшими производителями кокаина в мире.

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