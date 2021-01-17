Житель Эстонии 29 раз пытался сдать экзамен по вождению

Экзамены по категории В (легковой автомобиль) прошли 25 812 раз, и их сдали 46% экзаменуемых. Экзамены по категории А (двухколесный транспорт) прошли 3001 раз, и их сдали 78% экзаменуемых. Экзамены по вождению грузовиков категории C и CE прошли 5101 раз, и их сдали 67% экзаменуемых. Экзамены по Т-категории, или по вождению трактора прошли 677 раз, их сдали 70% экзаменуемых. Экзамены по категории D, или по вождению автобуса прошли 769 раз, и их сдали 60% экзаменуемых. Экзамены по вождению трамвая прошли 27 раз, их сдали 85% экзаменуемых.

На экзамен по вождению не явились 745 человек, что означает, что это экзаменационное время не было использовано. Если сложить вместе рабочее время всех экзаменаторов, то неявка людей составила 124 рабочих дня одного экзаменатора.

"Неявка на экзамен не является проблемой, если Транспортный департамент уведомляют об этом заранее. Неуважительно по отношению к экзаменатору и другим находящимся в очереди людям, если просто не являться и время тратится зря. Если бы человек сообщил, что не придет, время экзамена мог бы использовать другой желающий", - сказал руководитель экзаменационного отдела Транспортного департамента Тармо Ванамыйза.

"Из-за чрезвычайного положения в начале года мы не проводили экзамены по вождению почти два месяца. По окончании чрезвычайного положения, помимо новых желающих сдать экзамен, в листе ожидания оставалось около 4000 пропущенных экзаменов, которые удалось провести в течение лета. Наши экзаменаторы не отдыхали в летние месяцы, работали сверхурочно, а по утром принимали дополнительные экзамены", - рассказал Тармо Ванамыйза.

С первой попытки экзамен по вождению сдали 58 процентов всех экзаменуемых, но доля повторных экзаменов все еще высока. 3661 кандидат в водители сдавали экзамен по вождению категории B от четырех до девяти раз, а 260 кандидатов в водители сдавали экзамен по категории B более десяти раз.

В прошлом году на экзамен по вождению пришел также человек, для которого это была уже попытка номер 29. На экзамен по теории пришел человек, для которого это была попытка номер 33.

Правила безопасности дорожного движения были нарушены 5203 раза, а это значит, что в этих ситуациях могло произойти ДТП, если бы не вмешался экзаменатор. Красный или желтый сигнал светофора игнорировали 4428 раз. 3979 раз проблемой становилось расположение транспорта на дороге. 3669 раз была превышена скорость или транспортное средство двигалось слишком медленно, что мешало другим участникам дорожного движения. 1595 раз дорогу не уступали другому участнику дорожного движения, то есть не пропускали имеющий преимущество транспорт.