Госпитализирован еще 71 пациент с Covid-19. Увеличилось число больных в тяжелом состоянии

В общей сложности лечение в стационарах Латвии сейчас проходят 1172 пациента с Covid-19, у 1073 из которых среднетяжелое течение заболевания, а у 99 - тяжелое, что на 12 больше, чем в субботу.
Согласно данным NVD, за прошедшие сутки в стационары был доставлен 71 больной Covid-19. Это наименьшее число госпитализированных пациентов за последний месяц.
В то же время из больниц за сутки были выписаны 22 переболевших Covid-19 пациента.
По сравнению с предыдущей неделей увеличилось количество пациентов с тяжелым течением заболевания (с 68 до 87 пациентов), увеличилось количество пятидесятилетних (с 15 до 19) и семидесятилетних (с 13 до 24 пациентов).
Как уже сообщал RUS TVNET, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 244 новых случая Covid-19, скончались пять инфицированных. Умершие входили в возрастные группы от 65 до 90 лет. В воскресенье было сделано 3423 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,1%. 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии на 17 января составляет 670,5 случая на 100 000 жителей.