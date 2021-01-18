Госпитализирован еще 71 пациент с Covid-19. Увеличилось число больных в тяжелом состоянии

В общей сложности лечение в стационарах Латвии сейчас проходят 1172 пациента с Covid-19, у 1073 из которых среднетяжелое течение заболевания, а у 99 - тяжелое, что на 12 больше, чем в субботу.

Согласно данным NVD, за прошедшие сутки в стационары был доставлен 71 больной Covid-19. Это наименьшее число госпитализированных пациентов за последний месяц.

В то же время из больниц за сутки были выписаны 22 переболевших Covid-19 пациента.

По сравнению с предыдущей неделей увеличилось количество пациентов с тяжелым течением заболевания (с 68 до 87 пациентов), увеличилось количество пятидесятилетних (с 15 до 19) и семидесятилетних (с 13 до 24 пациентов).

Stacionārā esošo ar Covid-19 inficēto pacientu skaits dalījumā pēc vecuma grupām uz 17.01.2021. pic.twitter.com/O2Rme3PDfi — NVD (@VMNVD) January 18, 2021