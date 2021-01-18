За прошедшие сутки выявлено 244 случая Covid-19; умерли 5 человек

Было зарегистрировано 5 случаев смерти:

двое в группе 65-75 лет,

двое в группе 75-85 лет,

один в группе 85-90 лет.

В воскресенье было сделано 3423 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,1%.

Средняя доля положительных тестов за 14 дней продолжает снижаться уже 14 дней подряд - с 4 января она уменьшилась с 11,9% до 8,6% вчера и 7,1% сегодня.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 55 908, человек, скончались 983 пациента с Covid-19, что составляет 1,76% от всех инфицированных.