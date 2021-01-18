Пн, 18.01.2021
В норвежских домах попечения в неделю обычно умирают около 400 человек, и 23 из них получили вакцину в последние дни своей жизни. Алар Ирс, заместитель гендиректора Департамента лекарственных средств Эстонии
Алар Ирс, заместитель гендиректора Департамента лекарственных средств Эстонии
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За прошедшие сутки выявлено 244 случая Covid-19; умерли 5 человек

ФОТО: Zane Bitere/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 244 новых случая Covid-19, умерли 5 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Было зарегистрировано 5 случаев смерти:

  • двое в группе 65-75 лет,
  • двое в группе 75-85 лет,
  • один в группе 85-90 лет.

В воскресенье было сделано 3423 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,1%.

Средняя доля положительных тестов за 14 дней продолжает снижаться уже 14 дней подряд - с 4 января она уменьшилась с 11,9% до 8,6% вчера и 7,1% сегодня. 

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 55 908, человек, скончались 983 пациента с Covid-19, что составляет 1,76% от всех инфицированных.

Согласно расчетам агентства LETA, 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии на 17 января составляет 670,5 случая на 100 000 жителей.

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