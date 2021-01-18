В Карачаево-Черкесии на лыжную трассу сошла снежная лавина. Один человек погиб

Как сообщили ТАСС в МЧС России, под снежным завалом могут быть от четырех до 12 человек.

"По предварительной информации, лавина сошла с 5-й по 4-ю очередь (канатно-кресельной дороги) на курорте, четыре человека пострадали. Длина лавины - 300 м", - сказал собеседник.

Источник "Интерфакса" сообщил, что неизвестна судьба до 20 человек, в том числе нескольких детей.

Позднее стало известно, что в результате схода лавины по меньшей мере один человек погиб, еще четверо пострадали.

Шесть человек выбрались из-под снега самостоятельно. Поиски продолжаются.

Накануне ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии распространило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 2 тыс. м. В ведомстве рекомендовали воздержаться от похода в горы, а при нахождении в горах наблюдать за изменением погоды.

Источник ТАСС рассказал, что сход лавины мог быть принудительным. Очевидица заявила Mash, что снег сошел после того, как "стреляли пушками". По ее словам, предполагалось, что "лавина уйдет в сторону леса, но снег пошел прямо на туристов".